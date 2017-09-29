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Spor

Ali Palabıyık ve MHK kanadında yaşanan gerçeklere DHA ulaştı

Derbinin hala tartışılan ismi 9'uncu haftadan itibaren sahalara dönecek Palabıyık 7

29 Eylül 2017 17:45

Derbinin hala tartışılan ismi 9\'uncu haftadan itibaren sahalara dönecek

Palabıyık 7.9 puan aldı ve bu kötü yönetim gösterdi anlamına geliyor

3 hafta dinlendirilip 4\'üncü haftada maça atanacak olan Ali Palabıyık\'ı MHK kaybetmek istemiyor

İstanbul,(DHA) - 

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yöneten Ali Palabıyık\'a 7.9 puan verilerek kötü yönetim gösterdiği kabul edilmiş oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Palabıyık\'ı milli maç arasından sonraki hafta da dinlendirip ligin 9\'uncu haftasından itibaren yeniden görev vermeyi planlıyor.
SADECE PENALTI POZİSYONUNDA BÜYÜK HATASI VAR, GOL İPTALİ YAN HAKEMİN HATASI
MHK\'de konuşulanlara dair alınan bilgilere göre 3 hafta dinlendirilip 4\'üncü haftada maça atanacak olan Ali Palabıyık\'ı MHK kaybetmek istemiyor. Palabıyık\'ın Beşiktaş lehine verilmeyen penaltı pozisyonunda hatalı bulunduğu ortak bir sonuç olurken, MHK ofsayt pozisyonunda hatayı yan hakeme yıktı. Kurul, yetenekli olarak gördüğü Ali Palabıyık\'ı dinlendirdikten sonra maçlara atayacak ve ilk yarı sonunda performansı yeniden değerlendirilecek.
 

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