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Spor

Ali Palabıyık, 112 gün sonra düdük çalacak

Ali Palabıyık, Süper Lig'de bu hafta Alanyspor - Hatayspor mücadelesinde de VAR koltuğuna oturmuştu

21 Ocak 2022 18:33

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak Bandırmaspor - BB Erzurumspor maçını Ali Palabıyık yönetecek. Son olarak 3 Ekim 2021'de Rizespor - Galatasaray karşılaşmasında görev alan Palabıyık, tam 112 gün sonra düdük çalmış olacak.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalarda ise Ali Palabıyık detayı dikkat çekti. 40 yaşındaki hakem, 23 Ocak Pazar günü saat 13.30'da oynanacak Bandırmaspor - BB Erzurumspor müsabakasında düdük çalacak. Palabıyık, 3 Ekim 2021'de yönettiği Rizespor - Galatasaray karşılaşmasından tam 112 gün sonra bir maça hakem olarak atandı.

Ali Palabıyık, Süper Lig'de bu hafta Alanyspor - Hatayspor mücadelesinde de VAR koltuğuna oturmuştu.

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