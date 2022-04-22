Ali Osman Akat, Hollywood yıldızı Steven Seagal’i dolandırmış

BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, "Akat, Steven Seagal’i dolandırmış" başlıklı yazısında, 2 Eylül 2015’te Yunanistan’a geçmek istedikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da sahile vuran Aylan Kurdi ve ailesinin yaşadıklarını anlatan filmi çeken Ömer Sarıkaya’nın ifadelerini aktardı. İddiaya göre, 111 kiloluk paketlerdeki kokain nedeniyle tutuklandığı ortaya çıkan Ali Osman Akat, başkanı olduğu Türk-Amerikan İşadamları Derneği’nin davetiyle Türkiye’ye gelen Hollywood yıldızı Steven Seagal’e anlaştığı parayı ödemedi. Bunun üzerine derneğin sponsor olduğu filmde oynaması planlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile randevusu olan Seagal’in Türkiye’den ayrıldığı belirtildi.

Hollywood yıldızı Steven Seagal’in 28 Haziran 2019’da Türk Amerikan İşadamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası Türkiye’nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak İstanbul’a geldiğini hatırlatan BirGün yazarı Soykan, Ömer Sarıkaya’nın konuya ilişkin şu sözlerini aktardı:

“Ali Osman Akat ile 2018 yılında tanıştım. TABA-AmCham, Aylan Bebek filmime sponsor olacaktı. Suudi Arabistan’ın kültür sanat başdanışmanı olan George Edde’yi tanıyorum. Onun bağlantısı sayesinde Steven Seagal ile temasa geçtik. Filmde küçük bir rol almasının etkili olacağını düşünmüştük. Seagal ile görüşüldü. Ali Osman Akat, 30 bin dolar verecekti. İstanbul’da havalimanında paranın olduğu zarfın teslim edileceği söylenmişti. Ancak Ali Osman Akat parayı vermedi. Seagal çok kızdı, öfkeden deliye döndü.

Havalimanında Seagal’i karşılayanlar arasında ben de vardım. Para verilmediği için çok sinirliydi, hatta basın mensuplarına da kötü davrandı, konuşmadı. Ben paranın ödenmesi için uğraşıyordum.

TABA-AmCham’dan Ali Bayramoğlu ile konuştum. Bana haberinin olmadığını söyledi, ‘Beni bu işe katmayın’ dedi. Sonra Ali Osman Akat aradı. Ali Bayramoğlu’na söylediğim için kızmıştı, beni tehdit etti. ‘Dernekte kimsenin eli cebine gitmiyor, ben neden vereyim’ dedi. Steven Seagal’in sahnelerini bir günde çekmek için hazırlık yapmıştık. Ama para verilmeyince çekim yapılmadı. Seagal çok kızgındı. Bu parayı yardım kuruluşuna vereceğini söylüyordu. Bodrum’dan ayrıldı, Rusya’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi planlanmıştı. Erdoğan’a hayran olduğunu söylüyordu. Ama bu nedenle Cumhurbaşkanı’yla görüşme de olmadı.”

Soylu, “Bırak böyle insanlarla iş yapma” demiş

“Ömer Sarıkaya’nın bu olayın Erdoğan’ın kulağına gitmemesi için gizlendiğini ve kendisinin de o dönem bu nedenle konuşmadığını” öne sürdüğünü aktaran Soykan ayrıca Sarıkaya’nın söz konusu durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da aktardığını, “Bırak böyle insanlarla iş yapma” yanıtı aldığını aktardı.

“Ali Osman Akat o sırada yanımdaydı. Erdoğan ile fotoğrafımız o sırada çekildi”

Öte yandan Sarıkaya, 24 Haziran 2019’da Erdoğan ile görüşmeleri hakkında da şunları kaydetti:

“Erdoğan’a Hollywood Bulvarı’nda Muhammed Ali’nin yıldızının yakınına ismini astığım iletilmişti. Aylan Bebek filmini yapacağım da söylenmişti. Bir görüşme ayarlandı. Ali Osman Akat ile birlikte gittik. Uçaktan indiğimizde bizi Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı Seyit Sertçelik karşıladı. İptal edilen İstanbul seçimini bir gün önce Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. Cumhurbaşkanımızın morali çok bozuktu. Bu nedenle makamında görüşemedik. Ayaküstü 5 dakika konuştuk. Ali Osman Akat o sırada yanımdaydı. Erdoğan ile fotoğrafımız o sırada çekildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u da ziyaret ettik. Birlikte fotoğraf çektirdik.”