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Ali Nesin'in YSK yorumu sosyal medyada gündem oldu: 'Ama bu haksızlık' diyenler geçmişteki hukuksuzluklara baksın

"Hukuksuzluk mu dediniz? Evet hukuksuzluk. Peki ya 367 kararında neredeydiniz?"

19 Nisan 2017 22:58

YSK, mühürsüz pusula tartışmaları sonrası CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin referandumun tam hukuksuzluk nedeniyle iptaline ilişkin başvurularını reddetti. Oylamada 10 üye ret, 1 üye kabul yönünde oy kullandı.

Aziz Nesin'in oğlu, ünlü matematikçi Profesör Ali Nesin ise Facebook hesabından YSK'nın kararına ilişkin haberi paylaştıktan sonra "Ama bu haksızlık" diyenler geçmişte yaptıkları haksızlıkları gözden geçirsinler. 367 kararı mesela. Etme bulma dünyası..." diye yazdı.

Nesin takipçilerinden gelen eleştiriler ve "Hocam siz matematikle uğraşın. Hep matematikle uğraşın. Daima matematikle uğraşın" şeklindeki bir yanıt üzerine "Oooo... Bayağı kızdırmışım... İyi yapmışım, oh canıma değdi... Hukuksuzluk mu dediniz? Evet hukuksuzluk. Peki ya o zaman neredeydiniz? O zaman ses çıkarmamışsanız, şimdi de çıkarmayın" mesajını paylaştı.

Nesin daha sonra ise "80 yıl boyunca hukuksuzluk eken, sonraki 20 yıl boyunca hukuksuzluk biçer! Yahu Cumhuriyet'in ilk 80 yılında hukuk hüküm sürseydi, bugünkü hukuksuzluklar olabilir miydi? Neden benzer sorunlar ABD'de ya da Avrupa'da yaşanmıyor da bizde yaşanıyor? Bu hukuksuzluk nasıl mümkün oldu, nasıl olabiliyor? Düşünelim. Geçmiş olmasa gelecek olabilir mi?" diye yazdı.

 

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