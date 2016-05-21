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Politika

Ali Nesin: PKK haklıymış, ben haksızmışım...

"Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla, PKK de, hendekler de, terör de meşrulaştırılmıştır"

21 Mayıs 2016 16:03

TÜBİTAK’ın 2011 yılında desteğini çekmesiyle gündeme gelen Matematik Köyü’nün kurucusu Prof. Dr. Ali Nesin, TBMM Genel Kurulu’nda, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren anayasası teklifinin AKP, MHP ve CHP’nin oylarıyla kabul edilmesinin ardından kişisel Facebook hesabından bir paylaşımda bulundu. "Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla, PKK de, hendekler de, terör de meşrulaştırılmıştır" görüşünü savunan Ali Nesin, "Kürt halkına, 'PKK'siz siz bir hiçsiniz' mesajı verilmiştir. Ayrıca kimsede PKK'ye silah bırakma çağrısı yapma yüzü kalmamıştır” ifadesini kullandı.

Nesin, Facebook sayfasından yaptığı paylaşım ile verdiği mesajında şunları kaydetti:

"Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla, PKK de, hendekler de, terör de meşrulaştırılmıştır. Kürt halkına, "PKK'siz siz bir hiçsiniz" mesajı verilmiştir. Ayrıca kimsede PKK'ye silah bırakma çağrısı yapma yüzü kalmamıştır. Daha önce bu mecrada paylaştığım tüm düşüncelerimin yanlış olduğunu anladım. PKK haklıymış, ben haksızmışım."

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