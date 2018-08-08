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Ali Nesin: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

"Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanabileceğini gördüm, Facebook'ta yalan söyledim"

08 Ağustos 2018 11:29

Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci’nin tutuklanmasına tepki gösteren Prof. Dr. Ali Nesin, "Tutuklandı değil mi? Olacak iş mi yani? Bence, hiçbir hakaret suç olmamalı" dedi.

 

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