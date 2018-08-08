Ali Nesin: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci’nin tutuklanmasına tepki gösteren Prof. Dr. Ali Nesin, "Tutuklandı değil mi? Olacak iş mi yani? Bence, hiçbir hakaret suç olmamalı" dedi.

<p> </p> <p>Matematik Köyü Kurucusu Nesin Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçları ile ilgili tahmininde yanılan Nesin konuya ilişkin olarak, "Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanabileceğini gördüm, Facebook’ta yalan söyledim" dedi.</p> <p>Öte yandan Nesin, CHP'nin yeni düşüncelere açılması gerektiğini söyleyerek, "Çok şey yaptılar, bu halka çok eziyet çektirdiler. CHP değil; o zihniyet ve bakış açısı. Cumhuriyet boyunca işadamlarından başka kimse Cumhuriyet’ten faydalanmadı ki" diye konuştu.</p> <p>Prof Dr. Ali Nesin, 'Türkiye'de eğitim sistemi nasıl olmalı?' sorusuna üzerine “Ben üniversite sınavı yapacak olsam, benim bölümüme girecek öğrencilere, çok zor, imkânsız bir soru sorarım ve 6 saat sürer veririm. 6 saat sonunda kim kalmışsa onları alırım.</p> <p>Nesin'in açıklamalarından satır başları şöyle:</p> <h3>“Atatürk'e hakaret suç olmamalı"</h3> <p>Nesin İnci'nin tutuklanmasına ilişkin, “Bir insan bundan dolayı tutuklanmaz. Tamam, suç. Ama bu, tutuklanması için bir neden olamaz ki. Tutuklandı değil mi? Olacak iş mi yani? Bence, hiçbir hakaret suç olmamalı. İftira suç olabilir. Bir hakaret sana zarar vermez ki. Hakaretin suç olmaması gerekir. Ama bu toplum böyle. Yoksa insanlar kendi hesaplarını kendileri görürler, adaleti kendi ellerine alırlar. Tamam, hakaret suç. Ama birine hakaretettin diye bir insan tutuklanmaz ki. Olmaz ki bu. Ben hukuk adamı değilim. Ama bu kadarını da biliyorum sanki.</p> <h3>"Yalan söyledim"</h3> <p>“Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanabileceğini gördüm, Facebook’ta yalan söyledim. Daha önceki seçimlerde de gördüm. Yalan söylemedim aslında; inanamadım. Hesap kitap yaptım. Yüzde 49, yüzde 50 çıkıyordu. Yüzde 52’yi bulamadım. Gördüm ve hatta İnce’yi Facebook sayfamdan uyardım. 'Birisi söylesin, yanlış siyaset güdüp, yanlış propaganda yapıyor' dedim."</p> <h3>CHP eleştirisi</h3> <p>“Çok şey yaptılar, bu halka çok eziyet çektirdiler. CHP değil; o zihniyet ve bakış açısı. Cumhuriyet boyunca işadamlarından başka kimse Cumhuriyet’ten faydalanmadı ki. Solcular mı, ülkücüler mi, Aleviler mi, Müslümanlar mı, Kürtler mi faydalandı? Hangi zümre buradan bir şey kazandı? Siyasetçi değilim ki ben. Eğer bir parti, bir düşünce seksen yıl boyunca kaybediyorsa, 'Ben nerede yanlış yapıyorum?' diye düşünmesi lazım. Ben, nerede yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Onlar kendileri düşünsün 'Biz nerede yanlış yaptık?' diye. Bir yerde yanlış yaptıkları bariz değil mi? Hep emperyalistler mi yanlış yapıyor? Her şey emperyalistler ya da yobazlar yüzünden mi? Suç hep başkasının mı? Biz hiçbir şeyi yanlış yapmadık mı? Benim yanlışımdan bir şey kazanmazsınız; ama benim doğrumdan çok şey kazanırsınız. 'Ali Nesin nerede yanlış yapıyor?' diye düşünmesinler; 'Ali Nesin nerede doğru söylüyor?' diye düşünsünler.”</p>