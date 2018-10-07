Ali Koç'tan Volkan Demirel'e: Hata yaptığını düşünüyorsa her şey özür dilemesine bağlı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynayacakları maç öncesi, hafta içinde süresiz kadro dışı bırakılan takım kaptanı Volkan Demirel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "Futbol takımıyla ilgili aldığımız kararlarla ilgili önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapacağız, kadro dışı kararlarını etraflıca konuşacağız" dedi.

Koç, takım kaptanı Demirel'in Fenerbahçe'ye 15 senedir hizmet ettiğini vurgulayarak, "15 yılın büyük bölümünde kaptanlık yapan ve Fenerbahçeliliği tartışılmaz, efsane futbolcularımızdan biridir. Tarihe de öyle geçecektir. Bu işin taraftar tarafı. Bir de bu işin Ali Koç tarafı var. Volkan benim çok eski tanıdığım, nikah şahidi olduğum, ailece evine gittiğim ilk ve tek oyuncudur. Yeni gelmiş bir teknik direktör, bir sportif direktör, Volkan Demirel gibi birini kadro dışı bırakma konusunda beni ikna edemezler. Bu karar, yönetim kurulu kararıdır. Bu duyguları taşıyan biri olarak ben bu kararı aldıysam, beraber bu kararı aldıysak, bunun ciddi sebepleri olduğunu herkesin bilmesini isterim" açıklamasını yaparak kararın ciddiyetine dikkat çekti.

"Vefanın ne demek olduğunu ben gayet iyi bilirim"

Ali Koç, vefa eleştirileriyle ilgili olarak, "İşin vefa, vefasızlık boyutuna değinmek istiyorum. Alex'in ayrılışıyla karşılaştırılıyor. Bu konunun onunla hiç alakası yok. Hem Volkan Demirel, hem diğer 2 oyuncumuz, Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncularıdır. İlerleyen süreçte, bilhassa kaptan için söylüyorum, konuların nereye gideceği kaptanımızın tutumuna bağlıdır. Hata yaptığını düşünüyorsa, geri adım atmasına, özür dilemesine bağlıdır. En büyük umudum, en büyük arzum, çok sevdiğim Volkan Demirel'in kendine yakışır biçimde kariyerini devam ettirmesi, hem de zamanı geldiğinde kariyerini hak ettiği şekilde sonuçlandırmasıdır. Vefanın ne demek olduğunu ben gayet iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder" dedi.