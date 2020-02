Ali Koç'tan taraftarlara: "Biz, size yürekten inanıyoruz"

\"Fenerbahçe\'yi içinde bulunduğu durumdan çıkaracağımıza ve Fenerbahçemizi hak ettiği seviyeye hep birlikte taşıyacağımıza olan inancım, şimdi her zamankinden çok daha güçlü\"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, \"Seçim süreci boyunca, nasıl ki bizleri sınırsız enerjinizle beslediyseniz, şimdiden sergilediğiniz bu ruh ve aidiyetle de elinizi taşın altına koyarak Fenerbahçe\'yi içinde bulunduğu durumdan çıkaracağımıza ve Fenerbahçemizi hak ettiği seviyeye hep birlikte taşıyacağımıza olan inancım, şimdi her zamankinden çok daha güçlü\" dedi.

Fenerbahçe Dergisi\'nin 185 sayılı Temmuz 2018 sayısına konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı;

\"Değerli Fenerbahçeliler,

Bu kıymetli ailenin sevgili bireyleri,

Hem Fenerbahçe Spor Kulübü hem de Türk spor dünyası için tarihi bir kongreyi geride bırakarak, Fenerbahçe için kurduğumuz hayaller ve sizlerden aldığımız sonsuz güç ile yepyeni bir yolculuğa umutla merhaba dedik.

Dergimizin bu sayısında, sizlere, Fenerbahçemizin başkanı olarak sesleniyor olmanın tarifsiz gurur ve mutluluğunu yaşıyorum.

Kulübümüzün geleceğine sahip çıkmak adına ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından kongremize akın eden, türlü zorluklara rağmen tekerlekli sandalyeyle, ambulansla stadımıza gelerek rekor bir katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederim.

Bu yola çıktığımız ilk günden itibaren gerek kampanyamız süresince sevgi, saygı ve aidiyet duygularıyla bize inanarak yanımızda olan gerek kongre günü stadımızın çevresinde bizlere destek vererek ben ve arkadaşlarımı, bu onurlu göreve layık gören tüm Fenerbahçelilere sonsuz şükranlarımı sunarım.

Kongre sürecimiz ve 3 Haziran\'dan bugüne dek yaşadıklarımız bizlere bir kez daha gösterdi ki; söz konusu Fenerbahçe olduğunda kalbi umutla atan, maddi ve manevi tüm gücü ile kulübünün yanında omuz omuza olan koskoca bir camia var.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, Fenerium\'lara akın eden, kulübümüze katkı sağlamak için gücü yettiğince ürün alan, hem binlerce forma siparişi veren hem de bağışta bulunan Fenerbahçe sevdalısı iş insanları, üyelik başvurusunda bulunan, kombine ve localara yoğun ilgi gösteren taraftarımız, bizlere müthiş bir umut ve motivasyon kaynağı olmaktadır.

Seçim süreci boyunca, nasıl ki bizleri sınırsız enerjinizle beslediyseniz, şimdiden sergilediğiniz bu ruh ve aidiyetle de elinizi taşın altına koyarak Fenerbahçe\'yi içinde bulunduğu durumdan çıkaracağımıza ve Fenerbahçemizi hak ettiği seviyeye hep birlikte taşıyacağımıza olan inancım, şimdi her zamankinden çok daha güçlü...

Bu vesileyle, kulübümüze ve Türk sporuna 20 sene boyunca büyük hizmetleri olan Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimlerine, bir kez daha şahsım, ekibim ve camiamız adına teşekkürlerimi sunarım.

Görev süremizin ilk günlerini değerlendirmek gerekirse;

Şeffaflık konusuna çok önem vereceğimizi en başından itibaren sizlere taahhüt etmiştik. Bu doğrultuda adımlarımızı atmaya başladık.

Mazbatalarımızı aldıktan sonra yaptığımız ilk iş, kulübümüzün içinde bulunduğu finansal ve hukuki durumları tam olarak tespit edebilmek için bir denetleme süreci başlatmak oldu. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak tabloyu, camiamız ile paylaşacağız.

Kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntılı mali durumu çözümlemek adına önceliklerimizi belirledik.

Bu bağlamda, sizlere verdiğim sermaye girişi sözümü yerine getirmek için gerekli çalışmalara başladık, Sermaye Piyasası Kurulu\'ndan beklediğimiz onayları alır almaz bu sermaye girişini mevzuatın öngördüğü en kısa zaman diliminde gerçekleştireceğiz.

Bununla birlikte, piyasa değerinin çok üzerinde faiz oranlarına sahip, sürdürülemez durumda olan mevcut borçlarımızın yeniden yapılandırılması ve borçların niteliği, maliyetleri, vade ve kur uyumsuzluklarının düzeltilmesi için banka ve faktoring şirketleri ile görüşmelerimiz sürüyor.

Gelirlerimizi arttırmak için de sponsorluk çalışmalarına öncelik verdik. Bu bağlamda, ülkemizin en değerli markalarından biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün sponsorluk potansiyelini en üst seviyeye getirmek için uluslararası bir pazarlama şirketi ile anlaşarak birçok marka ile görüşmeler yapıyoruz. Başta futbol olmak üzere mücadele ettiğimiz tüm branşlarda, sponsorluk anlaşmalarımızı, ilgili sezon başlangıçları öncesinde tamamlayacağız.

Haziran ayında attığımız bir diğer adım ise üniversitemiz konusunda oldu;

Bildiğiniz üzere Fenerbahçe Üniversitesi\'nin kuruluş izni Yüksek Öğretim Kurulu\'ndan (YÖK) alınmış; Üniversitemiz 24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete\'de yayımlanan kanun ile kamu tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Üniversitemiz için gereken çalışmaları en üst seviyede gerçekleştirebilmek ve akademik faaliyetleri en mükemmel seviyede sunabilmek adına başlangıç tarihi olarak öngörülen 2018/2019 öğretim yılının, bir yıl ertelenmesi için YÖK\'ün müsaadelerine başvurulmuştur.

Başvurumuzu olumlu değerlendiren YÖK Başkanı ve Kurul Üyelerine teşekkür eder; çalışmalarımızla ilgili gerekli bilgilendirmeyi ilerleyen dönemde kamuoyu ile paylaşacağımızı ifade etmek isterim.

Haziran ayını, yaptığımız sportif yapılanma kapsamında değerlendirmek gerekirse;

Kampanya sürecimiz boyunca birlikte çalıştığımız Avrupa Futbolu\'nun prestijli isimlerinden Damien Comolli ile Sportif Direktörümüz olarak, seçildikten sonra ise yine futbol dünyasının önemli isimlerinden PSV Eindhoven ile 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ve yardımcısı Chris van der Weerden ile anlaşma sağladık.

Damien Comolli\'nin önderliğinde, Philip ve Chris\'in liderliğinde, yeni sezona başlamaya hazırlanan futbol takımımıza başarılar dilerim.

Yeniden yapılanma sürecimizi gerçekleştirirken, hazırladığı raporla takımımızın mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında bizlere samimiyetle yol gösteren ve her tür desteği veren Sayın Aykut Kocaman\'a, şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına tekrar teşekkür ederim.

Değerli hocamıza bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimizi sunarım.

Basketbol şubemizde ise Başkanvekilimiz Semih Özsoy, Hocamız Obradovic ve Menajerimiz Gherardini ile yeni sezon yapılanmasına, bütçe, transfer ve pazarlama stratejilerine dair çeşitli değerlendirmelerde bulunduk.

Diğer branşlarımızda da yönetim kurulumuzda yapılan görev dağılımları neticesinde, yeni sezon planlamalarını ve çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Sevgili Fenerbahçeliler;

Bizler, tüm mücadelelerimizde birbirimizden aldığımız güçle başarıya ulaşan, yeri geldiğinde yıkılmaz bir duvar, yeri geldiğinde tarihe eşsiz bir örnek olarak kazınan Fenerbahçelileriz.

Bu tarifsiz güç ve potansiyeli sahaya, parkeye motivasyon olarak yansıtmak hepimizin en büyük heyecanı. Bu heyecan ve sorumlukla, sezon sonu kalkacak her bir kupa da birlik ve beraberliğimizin en somut örneği olacaktır.

Bu bağlamda sizlere söz verdiğimiz gibi Migros Tribününün alt kısmını geleceğimize ışık olacak öğrencilerimize %50 indirimli olarak sunacak, Fenerbahçe\'yi gençlerle daha çok buluşturacağız.

Bizler Fenerbahçemizin, her mücadelede başarılı olması için planlı bir şekilde çalışırken sizlerin eşsiz desteği yine en büyük gücümüz, motivasyonumuz olacak.

Hep birlikte yürüyeceğimiz bu yolda, sizlerden tek ricamız, tüm branşlarımızda kombinelerimizi alalım, Fenerium\'ları elimizden geldiğince destekleyelim, sezon boyunca çubuklu formamızın yanında, omuz omuza mücadele ederek, Fenerbahçe\'mizin eşsiz potansiyelini hep birlikte ortaya koyalım.

Unutmayın ki, seçim sürecimizde de çokça dile getirdiğimiz gibi bu kutsal göreve layık gördüğünüz bizler sadece aracıyız.

Biz üzerimize düşeni yapıp kıvılcımı yakacak; milyonlarca Fenerbahçe sevdalısı da bu kıvılcımı ateşe çevirerek, başarılarla dolu yürüyüşümüzün dört bir yanı sarmasını sağlayacak.

Biz, size yürekten inanıyoruz.

Sözlerime son verirken, çok önemli bir hususu dikkatinize getirmek istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin ve spor tarihimizin en büyük kumpaslarından biri olan, Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün varlığına yapılan 3 Temmuz alçak saldırısının üzerinden tam 7 yıl geçti.

Bizler bu davanın sonuna kadar takipçisi olacak, kulübümüze verilen maddi hasarların tazmini için gereken adımları hepsini birlikte atacağız.

28 Temmuz\'da Yüksek Divan Kurulumuzda görüşmek üzere,

Sevgi ve Saygılarımla,

Kalpler Beraber.\"

