-Ali Koç'tan sporseverlere "Lefter" çağrısı İSTANBUL (A.A) - 14.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, Lefter Küçükandonyadis'in vefatına ilişkin, Türk sporu için çok önemli bir şahsiyetin yitirildiğini belirterek, ''Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun'' dedi. Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi sevenlerin, Fenerbahçe aşkıyla yanıp tutuşanların simgesi, sembolü, büyük ordinaryüs Lefter'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Ali Koç, ''Sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk sporu, milli takım, bununla beraber Galatasarayımız, Beşiktaşımız, hepimiz için çok önemli bir karakteri, şahsiyeti kaybettik. Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Lefter'in ruhu şad olsun. Geride kalanlara da sabır diliyorum'' şeklinde konuştu. -Sporseverlere çağrı- Lefter'in son dönemlerde zaman zaman rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını, ancak her seferinde daha kuvvetli şekilde çıktığını kaydeden Koç, şöyle devam etti: ''Yine böyle olmasını bekliyorduk, ne yazık ki olmadı. Pazartesi günü solunum ve kalp yetmezliğinden hastaneye getirildi. Bugün de saat 8'i 1 geçe kendisini kaybettik. Bundan sonra bize, camiamıza düşen, onu kendisine layık bir şekilde uğurlamak. Bunun için pazar günü şu an detayları kesin olmamakla birlikte saat 11.00'de stadımızda bir tören yapacağız. Takiben Büyükada'ya, orada kilisede bir ayin yapıldıktan sonra kabristana kendisini defnedeceğiz. Dolayısıyla tüm taraftarlara, sporseverlere statta buluşmak üzere bir açıklama yapıyorum. Hepinizin orada olması çok önemli, şartlar ne olursa olsun, hava nasıl olursa olsun. Ondan sonra önemli olan da kendisinin bize bıraktığı emanete sahip çıkmak, onun ruhunu yaşatmak.'' Bir gazetecinin, ''Az önce bir Galatasaray taraftarıyla aranızda bir diyalog geçti. Bu da çok önemli olsa gerek. Sedat Doğan da taziye ziyaretine geldi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?'' sorusunu da Ali Koç, şöyle yanıtladı: ''Geldiler, acımızı paylaştılar. Olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray taraftarı da geldi buraya. Ama böyle durumlarda taraftarlık, renktaşlık pek önemli değil. İnsanlık önemli. Dolayısıyla teşekkür ediyorum.'' -''Aziz Yıldırım için izin almayı deneyeceğiz''- Ali Koç, bir gazetecinin, ''Lefter, başkana bir mektup yazmıştı. Aziz Yıldırım'ın cenazeye katılması gibi bir ihtimal var mı, böyle bir talebiniz olacak mı?'' sorusuna karşılık da ''Sanki içine doğmuş gibi başkana mektup yazdı. 'Hakkını helal et' dedi. Böyle bir kampanya varmış şu an internette. Taraftarlar yoğun bir şekilde bunu istiyorlar, ama herhalde gerçekleşmesi çok zor. Keşke gerçekleşebilse. Denemekte yarar var. İsteriz, 'hayır' derler, bakarız ama, deneyeceğiz'' dedi. Koç'un açıklama sırasında duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü. Ali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamadan önce, hastane önünde bekleyişini sürdüren Fenerbahçeli taraftarlarla bir süre sohbet etti.