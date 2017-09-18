Ali Koç'tan 'Barcelona ve Alex' sürprizi

Fenerbahçe'de yeni dönem için başkanlığa aday olacağını açıklayan Ali Koç, kurmaylarından Barcelona'yı incelemesini istedi. Genç ve profesyonel isimlerden oluşan bir kadro oluşturmayı planlayan Koç, örnek almak adına Katalan devi Barça'nın bu noktaya gelirkenki adımlarını ekibine etüt ettiriyor.

Ali Koç'un ayrıca Barça'nın dünya futbolunun efsanelerinden Johan Cruyff'a verdiği "onursal başkanlık" unvanı gibi, sarı-lacivertli takımın efsane isimlerinden Alex de Souza'ya bu minvalde bir unvan verebileceği kaydedildi.

Vatan'da yer alan habere göre futbolu tamamen profesyonellere bırakmayı planlayan Koç'un yönetim kurulu listesi üzerinde bazı çalışmalar yaptığı biliniyor.

Aziz Yıldırım yönetimindeki

Ozan Balaban'ı istiyor

Genç başkan adayının kendisi gibi genç isimlerden oluşan bir yönetim kurulu listesi oluşturacağı ise duyumdan çok ''net'' bilgi. Koç'un, hali hazırda Aziz Yıldırım yönetiminde görev alan Ozan Balaban'ı istediği biliniyor.Koç'un ayrıca Burhan Karaçam, Simla Türker Bayazıt, Gökhan Akça, Fethi Pekin, Ömer Koray Uzun ve Murat Zorlu gibi genelde 40 yaşın altında isimlerle yönetim kurulu için bilgi alışverişi yaptığı biliniyor

Barcelona'yı inceletti

Yaptığı açıklamada ilk kongrede Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıklayan Ali Koç sessiz ve derinden çalışmalarını sürdürüyor. Beko şirketi sayesinde Barcelona ile yakından bağlantısı olan Koç bir süredir 1907 Derneği'nden yakın çalışma arkadaşları Fethi Pekin ve Rıfat Perahya'ya Barça'nın yönetim şeklini inceletiyor. İkilinin hazırladığı raporu inceleyen Ali Koç'un kafasında başkan seçilmesi durumunda Fenerbahçe'de yepyeni bir yapılanmaya girişmek ve Barça'nın ayak izlerini takip etmek var

Alex'in ismi geçiyor

Ali Koç uzun bir süredir Barcelona'yı izletiyor... Ancak futbol takımını değil, yönetim şeklini. Koç'a gelen detaylı bir Barça raporunda ise çok dikkat çekici bir nokta var. Kulübün efsane oyuncularından Johan Cruyff'a ''onursal başkanlık'' verilmesi. Alex'e onursal başkanlık verilmese bile kulüpte önemli bir görev verilmesinin düşünülebileceği, bunun kulüp için birleştirici bir nokta olabileceğinin altı çizildi. Alex'e verilebilecek görevler arasında, ''alt yapı sorumlusu'', ''futbol direktörlüğü'', ''global direktörlük'' gibi görevlerin olabileceğinin de altı çizildi.

