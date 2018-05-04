Ali Koç'tan, “Adaylıktan çekilecek” iddialarına yanıt

Fenerbahçe’de başkanlık için Aziz Yıldırım’ın karşısıda aday olan Ali Koç, hakkında çıkan ‘adaylıktan çekileceği’ yönündeki iddialara yanıt verdi. Fenerbahçe’nin 3 Haziran’da yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurulu’na sadece 30 gün kaldığını hatırlatan Koç, “Özellikle son birkaç gündür ‘Seçime öylesine giriyor’, ‘Adaylıktan çekilecek’ şeklinde kimi zaman bir duyuma, kimi zaman ‘yakın çevreye’ dayandırılarak yapılan bu haberler, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada “Bu tür gerçek dışı haberler seçimimize gölge düşürmemeli, seçimler Fenerbahçe'ye yakışacak olgunlukta, adil rekabet ortamında ve tarafsız bir şekilde tamamlanmalıdır” diyen Ali Koç, şunları söyledi:

“Sevgili Fenerbahçeliler,

Sizlerin değerli desteğiyle çığ gibi büyüyerek güçlü bir taban hareketine dönen kampanyamızın en önemli bölümüne geldik. 3 Haziran’da yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul’umuza sadece 30 gün kaldı.

Son dönemde, camiamız için tarihi öneme sahip kongremiz öncesinde bilinçli olarak yapılan; heyecan ve coşkumuzun önünü kesmeye yönelik bazı iletişim çalışmaları ile karşılaşmaktayız.

Özellikle son birkaç gündür “Seçime öylesine giriyor”, “Adaylıktan çekilecek” şeklinde kimi zaman bir duyuma, kimi zaman "yakın çevreye" dayandırılarak yapılan bu haberler, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu tür gerçek dışı haberler seçimimize gölge düşürmemeli, seçimler Fenerbahçe'ye yakışacak olgunlukta, adil rekabet ortamında ve tarafsız bir şekilde tamamlanmalıdır.

Camiamızdan ricam; bu tür asılsız haberlerin coşku dolu yürüyüşümüze ve heyecanımıza gölge düşürmesine izin vermemeniz. Pek çok kez ifade ettiğim gibi, seçim sürecinde uyanık olmanızı ve satır aralarını iyi okumanızı önemle hatırlatmak isterim.

Sizlere inanarak çıktığım bu yolda, bana inanmaya devam edin.

Fenerbahçe Başkan adaylığı ciddi bir sorumluluk, çok değerli bir sıfattır.”