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Spor

Ali Koç'dan Fenerbahçelilere videolu destek mesajı

"Tek vücut olduğumuz zaman başaramayacağımız hiç bir şey yoktur" İstanrbul (DHA) - FENERBAHÇE Kulübü'ne başkan adaylığını açıklayan ve 2018'in Mayıs ayında yapılacak kongrede üyelerin karşısına çıkmaya hazırlanan Ali Koç sosyal medya hesabından videolu b

10 Aralık 2017 16:43

\"Tek vücut olduğumuz zaman başaramayacağımız hiç bir şey yoktur\"

İstanrbul (DHA) - FENERBAHÇE Kulübü\'ne başkan adaylığını açıklayan ve 2018\'in Mayıs ayında yapılacak kongrede üyelerin karşısına çıkmaya hazırlanan Ali Koç sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaşarak Fenerbahçeli taraftarlardan tüm branşlar için destek istedi.
İşte Ali Koç\'un sözleri:
\"Hassasiyetle dikkatinizi çekmek istiyorum, sizlerden ricam Fenerbahçemizin tüm branşlardaki takımlarına odaklanmamız ve sezonu şampiyonluklar içinde bitirmemiz için vermemiz gereken desteği vermemizdir. Zira hepimiz biliyoruz ki birlikte olduğumuz zaman, omuz omuza verdiğimiz ve tek vücut olduğumuz zaman başaramayacağımız hiç bir şey yoktur. Hepinize ailenizle güzel bir pazar dilerim, kalpler beraber, sevgiler\"

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