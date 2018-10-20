Ali Koç'a kangal köpeği hediyesi (Ek bilgilerle yeniden)

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşmak üzere kente gelen Fenerbahçe\'de başkan Ali Koç\'a bir çift kangal köpeği yavrusu hediye edildi.

Sivasspor maçı için kente gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç\'a, Sivaslı iş adamı Aydın Kurt tarafından 2 aylık \'Kaya\' ile 1 aylık \'Kara\' isimli yavru köpek hediye edildi. Kangal köpeklerin Sivas\'taki en önemli üreticisi konumunda bulunan ve yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi\'nin işletmecisi Hüseyin Yıldız tarafından başkan Koç\'a verilen yavru köpeklere Koç ailesi büyük ilgi gösterdi. Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, Koç\'a yavru köpeklerin nasıl yetiştirileceği konusunda bilgi verdi. Ali Koç\'un oğlu Kerim Rahmi Koç da kangal köpeklerini uzun süre severek yakından ilgilendi. Başkan Ali Koç, yetiştirici Hüseyin Yıldız\'a Fenerbahçe forması hediye etti.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hazırlanan yavru köpeklerin görüntüleri

- Ali Koç\'a hediye edilişi