Ali Koç: Volkan Demirel, Erwin Koeman'ın üzerine yürüdü; bana ve bakan vekilimize saygısızlık yaptı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasına ilişkin olarak, "Volkan Demirel, Erwin Koeman'ın üzerine yürüdü; bana ve bakan vekilimize saygısızlık yaptı" dedi.

Koç, "Sezon başından itibaren yardımcı antrenörlerden biri antrenman verilerini, kulüp dışına sızdırdı" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe TV'de konuşan Koç'un açıklamaları şöyle:

- Volkan Demirel konusunu ayrı tutmak istedim. Kulüpte uzun yıllar hizmet vermiş, aidiyet duygusu daha yüksek ve değişiklik olduğu zaman değişime karşı bir nebze pozisyon alan, tavır alan birçok yıldız oyuncu vardır. Dünyada ilk defa olan bir şey değil."

- 16. senesinde, 495 maça çıkmış, bunun büyük bölümünü kaptan olarak geçirmiş, belki Fenerbahçe'yi çok sevdiği için bazen haklı, çoğu zaman haksız yerde hakaret yemiş, Fenerbahçeliliği tartışılmayacak bir oyuncu.

- Bir de Ali Koç açısından Volkan Demirel var. İyi bir baba, çok iyi bir eş. Çok güzel bir ailesi var, nikah şahitliğini yaptım. Bizim için zor bir karardı. Üstüne basarak söylüyorum. Ne Comolli, ne Phillip Cocu, benim inanmadığım bir kararı bu konuda bana aldırtamaz."

- Son 2 sezon belki de Volkan'ın tarihindeki en kötü sezonlardı. Buna rağmen belki duygusal davrandım, belki romantik davrandım bilmiyorum, Volkan'a ihtiyacımız olduğuna inanarak, bu değişim sürecinin önderliğini yapacağına inandığım için sözleşmesinin uzatılmasını istedim."

- "Kendisine de söyledim, 1. kaleci olmayabilirsin dedim. Sözleşme uzatıldıktan sonra tepki verenler olmuştu. Kaleci konusunda istenmesine rağmen hamle yapamadık. Hocamız da Comolli de Volkan'ı tanıdıkça Volkan'ın büyük katkı sağlayacağına inandılar ve 1. kaleci yaptık."

- "Volkan hiçbir zaman Fenerbahçe'ye bilinçli olarak zarar vermek istemez ama bilinçaltı olarak yeni ekip, yeni kadro, kendisine yakın olan birkaç personelin ayrılması sonrasında ister istemez etkilendi. Belki bu onda insani bir rahatsızlık yaratmış olabilir."

- "Kayseri maçından sonra o da konuştu, 'Takım olamadık, gruplaşmalar var' dedi. İçi dışı bir insanı severim, Volkan da öyle ifade etti. Volkan'dan istediğimiz şeylerden biri de takım olma konusunda yardımcı olmasıydı. Bu konuda beklentileri karşılayamadı."

- "Sen ne yaptın takım olmak için? Takımı kaynaştırdın mı, yemeğe çıkardın mı? Gidip sportif direktöre bir şey söyledin mi? 'Yok söylemedim, rahatsız etmek istemedim.' Her yerde düşündüğünü söylüyorsun ama sportif direktöre gidip bu şeyleri söylemiyorsun."

- "Sabah gelip idman yapıyorlar, dinleniyorlar. Öğleden sonra bir daha idman ve ayrılıyorlar. Oyuncuların kaynaşmaları önemli. Öğreniyoruz ki oyuncular aradaki vakitleri odalarında geçiriyorlar. Burada kaynaşmak için kaptanların öne çıkması gerekiyor."

- "Somut olarak 2 olay yaşadık, bunlar da bardağı taşıran damlalar oldu. Dergi yazısının çıkacağı gün, Samandıra'dan haber geldi. Volkan Demirel teknik direktör yardımcısının üstüne yürümüş. 'Ben biriyle kavga edeceğim' demiş."

- "Volkan o gün tabiri caizse bir volkan patlaması yaşıyor. Samandıra'ya gittik ne oluyor diye. Erwin Koeman'a 'Sen niye ters bakıyorsun?' demiş. Sonra el sıkışmışlar."

- "Kıdemli bir futbolcunun diğer oyuncular ve personel üstünde biz yokken nasıl bir etkisi olabilir diye düşündüm. Gördüm ki burada Volkan'ın uyanması lazım. Kendisiyle aynı gün dertleştik. Yaptığı kabul edilemez. Buradaki olay disiplinsizlik."