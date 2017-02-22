Ali Koç ünlü İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'a katıldı

Koç Holding, dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan, Londra merkezli Chatham House’un kurumsal ortağı oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da Chatham House Mütevelli Heyeti’ne katıldı.

Kurum'dan yapılan açıklamada Koç’un küresel ve bölgesel ölçekte, sosyal, toplumsal ve ekonomik konulardaki tecrübesi ve görüşleri ile Mütevelli Heyeti’ne katkı sağlayacağı vurgulandı.

'Yeni İpek Yolu' Türkiye’de konumlandırılabilir

BusinessHT'de yer alan habere göre imzalanan ortak niyet bildirgesi kapsamında Koç Holding, Chatham House bünyesindeki ‘Türkiye Projesi’nin de ana destekçisi olarak yer alacak. Türkiye’nin jeopolitik pozisyonunun dünya istikrarı ve güvenliği üzerindeki etkisi konusunda çalışmalar yürüten Türkiye Projesi, ayrıca “One Belt, One Road” (Bir Kemer, Bir Yol) olarak bilinen “Yeni İpek Yolu” girişiminde Türkiye’nin konumlandırılması ve Türkiye-Avrupa ilişkileri konularında çalışacak.

Uluslararası alanda önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House ile iş birliğine gitmekten ve Türkiye odaklı böylesine önemli bir projeyi desteklemekten mutluluk duyduklarını belirten Ali Koç, “Sağladığımız iş birliği ile Chatham House gibi uluslararası ilişkilerde etkili ve referans alınan bir düşünce kuruluşunun çalışmalarında Türkiye masasının varlığını korumayı ve araştırmaların devamlılığı için destek sağlayacak olmayı çok önemsiyoruz" dedi.

Chatham House veya diğer adıyla Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 1920'de kurulan, dünya çapındaki güncel meseleleri analiz etmek amacıyla hareket eden, Londra merkezli kâr amacı gütmeyen düşünce kuruluşu.

Bu kuruluşun oluşturduğu bir kurala göre Chatham House toplantılarında konuşulan her şey kamuoyuna açıktır ancak konuşmacıların kimliği gizli tutulur. Misyonunu sürdürülebilir, güvenli, müreffeh ve adil bir dünya kurmaya yardım etmek olarak açıklayan bu kuruluş.