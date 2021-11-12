Ali Koç'un uyardığı Mesut Özil'in 1 yıllık Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ticareti bırakıp futbol oynamasını istediği Mesut Özil, 1 yılda 24 maçta 4 asist ve 2 golle oynadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen sezonun devre arasındaki imza töreninde bir rüya olarak tanımladığı Mesut Özil’i dün çok açık şekilde uyardı. Koç, beklentileri bugüne kadar karşılayamayan Özil’den ticari işlere değil, futbola odaklanmasını isteyerek, “Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı” dedi.

24 maçta forma giydi

Peki Mesut Özil’i yaklaşık 1 yıllık Fenerbahçe karnesi nasıl? Arsenal’de uzun süre futbol oynamadan Fenerbahçe’ye gelen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı. Özil bu maçlarda 4 asist yaparken 2 de gol attı.

Özil’in maç başı ortalaması 58 dakika

Bu 24 maçın 19’u Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası 4’ü de Avrupa maçları olarak kayıtlara geçti. Söz konusu 24 maçta 12 kez ilk 11 başlayan ve 1394 dakika sahada kalan Mesut Özil’in maç başına aldığı ortalama süre 58 dakika oldu.

Sadece 3 maçta 90 dakika oynadı

Özil, Fenerbahçe formasıyla sadece 3 maçta 90 dakikayı tamamlayabildi. 21 Şubat 2021’deki 1-0 kaybedilen Göztepe, 11 Mayıs 2021’de 2-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor ve 23 Eylül’de 2-1 kazanılan GZT Giresunspor maçlarında Özil 90 dakika forma giydi.

1 yılda 3 teknik adamla çalıştı

Özil, yaklaşık 1 yılda üç ayrı teknik adamla çalıştı. Geçen sezonu Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile geçiren Özil, bu sezon da Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile çalışıyor. Özil, üç hoca yönetiminde 24 maçın 10’unda merkez orta sahada, 9’unda sağ ve 5’inde de sol kanatta forma giydi.

Ali Koç’un uyarısı işe yarayacak mı?

Performans verilerine bakıldığında kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan ve Fenerbahçe için bir ‘rüya’ olarak tanımlanan Mesut Özil, geçmiş kariyerinin çok uzağında bir performans ortaya koydu. Bakalım Başkan Ali Koç’un uyarısından sonra Özil’in çizgisi değişecek mi? Geçen sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe'de taraftar Mesut Özil'den bu sene takımı şampiyonluğa taşımasını bekliyor. (Ajansspor)