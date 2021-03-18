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Spor

Ali Koç'un başkanlık döneminde galibiyet yüzdesi 50'yi geçemedi

18 Mart 2021 09:15

Fenerbahçe'de büyük umutlarla başlayan Ali Koç dönemi şu ana kadar oldukça çalkantılı geçti. Koç başkanlığında Fenerbahçe'nin galibiyet yüzdesi %50'nin altında kaldı.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Sarı-lacivertliler Koç döneminde tam 124 resmi maça çıktı. Bu maçlarda Kanarya sadece 58 galibiyet alabildi.

Sarı-lacivertliler bu maçlarda 40 yenilgi, 26 da beraberlik aldı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 21, Beşiktaş'a ise 15 yıllık Kadıköy'de yenilmezlik serisi de bu dönemde bitti.

 

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