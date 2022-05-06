Ali Koç'un açıklamaları sonrası Trabzon'dan paylaşım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sırasındaki açıklamaları ve açılan pankartı eleştirdi. Trabzonspor ise Koç'un bu açıklamalarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısında, "Cumartesi günü oynanan maçta yaşanılanlar, biz Fenerbahçelilerin tahammül sınırını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez" dedi.

Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe'nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir" derken şu ifadeleri kullandı; "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe'nin duruşundan bahsetmiştir. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Şampiyonluk kutlamalarında '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' ifadesini kullanarak devletimiz tarafından da bunu onaylamıştır. Kongre üyemiz olarak o görüntüler bizi üzse de..."

"Trabzonspor yöneticilerine sesleniyorum, 8 şampiyonluğunuz olduğunuz ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır."

"Trabzon il sınırında bize yapılan, FETÖ'nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var! Türkiye'de bu seviyede faili meçhul olay yoktur. Siz açtığınız pankartla, bu olaya sahip çıktınız. Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan paylaşım

Trabzonspor, Ali Koç'un açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda rastgele harfler yer aldı.