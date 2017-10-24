Ali Koç: Ülke olarak hızlı koşmalıyız

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, tarih boyunca bilgiyi, teknolojiyi iyi kullananların hep bir adım önde olduğunu belirterek, \"Türkiye\'nin hak ettiği potansiyele kavuşabilmesi için bu hıza ayak uydurmak zorundayız. Bu bağlamda da hızlı koşmamız gereken alan ülke olarak teknoloji üretmek, bilgi üretmek ve yüksek katma değerli ürün üretmek zorundayız. Türkiye\'nin hak ettiği potansiyele kavuşabilmesi için\" dedi.

Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'nde Ford Trucks İskenderun Ovalı Bayii\'nin müşterilerine satış, servis, ikinci el ve yedek parça olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında vereceği 4S tesisinin açılışına Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan\'ın üst düzey yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve işadamları ile davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Ali Koç, yatırım Koç topluluğuna değil tüm bölgeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Tarihte hep yarış olduğunu, bu yarışta hep önde olan, lider olanlar, fark atanlar hep teknolojiyi en iyi kullananların olduğunu anlatan Koç, \"Biliyorsunuz birinci sanayi devrimini insan gücünü makinelerle değiştirdik. Ama şimdi dördüncü sanayi devriminde bir şeyden bahsediliyor. İnsan zekasını yapay zeka ile değiştirilmesinden bahsediyoruz. Geçmiş dönemlere nazaran bu dönemdeki değişim, inanılmaz bir hızla yani ayak uydurulması çok güç bir hızla karşımıza geliyor ve bütün dengeleri değiştiriyor. Bilgiyi, teknolojiyi hep en iyi kullananlar bir adım önde olmuşlar tarih boyunca, bu dönemde değişen bir şey yok, değişen tek şey o değişimin hızla olması. Yani biz de ülke olarak bu hıza ayak uydurmak zorundayız. Bu bağlamda da hızlı koşmamız gereken alan ülke olarak teknoloji üretmek, bilgi üretmek ve yüksek katma değerli ürün üretmek zorundayız. Türkiye\'nin hak ettiği potansiyele kavuşabilmesi için\"dedi.

HÜKÜMETİN CİDDİ TEŞVİKLERİ VAR

Ali Koç, hükümetin verdiği teşvikler konusuna da değinerek, \"Hükümetimiz, devletimizde bu yönde, ciddi atılımlar, ciddi teşvikler hiç görmediğimiz teşvikleri de verdi. Ama bu iş sadece teşvikle de olmuyor. Bu iş insan kalitesinden, insan eğitiminden geçiyor. İnşallah geleceğin nesilleri bu ülkenin potansiyeline kavuşması için çok daha iyi eğitilirler. Bu yapay zeka ve teknoloji furyasından Türkiye kendisine fayda sağlayabilir. Bu tip konularda geride olmaz, yakalamak ve öne geçmek için fırsat teşkil eder. Bu da o dönemlerden bir tanesidir. Dolayısıyla ülke olarak bunu yapmalıyız. Koç gurubu olarak, her işimizi, yönümüzü geleceğe AR-GE\'ye ve inovasyona çeviriyoruz. Bugün bizlere sunulan teşviklerden ve avantajlardan çok ciddi olarak yararlanan biri olarak söylüyorum; bu gelecek için çok önemli tohumların atılmasına imkan veriyor. İnşallah bunun devamı gelir\" diye konuştu.

1982 yılında başladıkları kamyon üretimine, bugün, sadece araç değil, mühendislik ve teknoloji de ihraç ederek devam ettiklerini belirten Ali Koç, şöyle konuştu:

\"2011 yılında Ford Motor Company ile imzaladığımız Global Kamyon Anlaşması ile 60 ülkede Ford Trucks marka araçların distribütörlük ve bayilik atama hakkını elde etmiştik. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin ardından global çaptaki büyümemizi geçtiğimiz aylarda Avrupa\'nın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiğimiz bayi açılışları ile hızlandırdık. Avrupa pazarı, Ford Trucks\'ın global büyüme planlarında önemli bir yere sahip. Hedefimiz ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50\'sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. 2020 yılı itibarıyla toplam 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz.\"

Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.

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