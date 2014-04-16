Ali Koç: Türkiye'nin küresel ekonomideki iklimi hiç bu kadar iyi olmamıştı

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Koçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, “Koç Grubu’nun nefes alamadığı, sıkışıp kaldığı dönemler de yaşadığını hatırlatarak bu dönemin ülkenin en iyi dönemlerinden bir olduğunu söyledi. Geçmişte 1-2 yıllık planlar yaptıklarını belirten Koç, Şimdi 7-8 yıllık planlar yaptıklarını Türkiye’nin küresel ekonomideki ikliminin hiç bu kadar iyi olmadığını ifade etti.

Geçen yıl 6.4 milyar TL yatırım yapan Koç Grubu, bu yılda 6 milyar lirayı aşkın bir yatırım planlıyor. Yatırımlar konusunda bu tip grupların özendirilmesi gerektiğini ifade eden Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Koçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, son dönemlerde grup şirketlerine kesilen vergi cezaları ile ilgili sorulan bir soru üzerine, “Enerjimizi başka konulara harcamak istemiyoruz. Ancak yaşananlar enerjimizi, vaktimizi alıyor. Duruşumuz net ve açık. Yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kur stabil gidiyor

Türkiye’deki 42’inci Koçtaş Mağazası’nın açılışında sonra konuşan Ali Koç, Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt olan Koç Grubu’nun, nefes alamadığı, sıkışıp kaldığı dönemler de yaşadığını hatırlatarak bu dönemin ülkenin en iyi dönemlerinden bir olduğunu söyledi. Geçmişte 1-2 yıllık planlar yaptıklarını belirten Koç, Şimdi 7-8 yıllık planlar yaptıklarını Türkiye’nin küresel ekonomideki ikliminin hiç bu kadar iyi olmadığını kaydetti. Son 6-8 aylık dönemde yaşanan olaylara rağmen kurların stabil gittiğini belirten Koç, “Artık yabancı firmaları satın alıyoruz. Reytingimiz artıyor. Yabancı sermaye girişleri artıyor. Bu nedenle içinde bulunduğumuz ekonomik durum ve şartlar iş dünyası açısından hiç bu kadar olumlu olamamıştı” dedi.

2023 hedefleri konusunda da açıklamalarda bulunan Koç, şunları söyledi: “Bu hedeflere ulaşılacaksa hem içerideki hem de dışarıdaki iş adamları için evrensel hukuk sistemleri içinde şekillendirilen bir ortam olması gerekiyor. Ülkenin potansiyeli yüksek” diye konuştu. Türkiye’de tasarruf oranlarının da çok düşük olduğuna dikkat çeken Koç, Yüzde 12’lerde olan oranın artması ve büyümek için yabancı sermayenin gerektiğine vurgu yaptı. Koç, “Yabancıların rahat edeceği iklimlerin olması gerekir. Kalıcı yabancı sermayeye ihtiyacımız var. Çoğunluğu finansal piyasaya geldi. İstedikleri zaman çıkabiliyor. Finansal gücünüz yabancı sermayeye ihtiyaç duyuyorsa onlar için doğru iklimi oluşturmak gerekir” değerlendirmesini yaptı.

Hava yumuşadı

İşleri gereği yabancı ortakları ile genellikle yarı yarıya yatırım yaptıklarını hatırlatan Ali Koç, son dönemde yaşananları değil yabancıların, kendilerinin bile anlamakta güçlük çektiğini vurguladı. Ancak buna rağmen yabancı yatırımcılar ile başladıkları yatırımların devam ettiğini belirterek, seçim sonrası oluşan olumlu havanın da yabancılar nezdinde tereddütleri azalttığını ifade etti.

En beğenilen şirket Koç

Capital dergisi tarafından bu yıl 14’üncüsü yayınlanan, GfK Türkiye tarafından hazırlanan, “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırmasına göre Koç Holding, 6 yıl aradan sonra “En beğenilen” şirketler zirvesine yerleşti. Turkcell’in ikinci en beğenilen şirket olduğu listede, üçüncülük koltuğuna Arçelik yerleşti.

Capital, bu yıl ilk kez en beğenilen şirketlerin CEO’larına kendi şirketlerinin en çok hangi özelliğini beğendiklerini sordu. Koç Holding’i araştırmaya katılan 1502 yönetici gözünde en beğenilen şirket yapan en önemli 3 özelliği ekonomiye katkısı, güvenilir şirket olması ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi oldu. 2013 yılının en beğenilen “2’nci” şirketi olan Turkcell’in araştırmaya katılan yöneticilere göre en beğenilen özelliği ise, bilgi ve teknolojiye yaptığı yatırımlar olarak ön plana çıktı. Turkcell’i seçenler ayrıca şirketi iletişim ve sosyal medya yönetimi ile pazarlama ve satış stratejilerindeki gücü nedeniyle de beğendiklerini belirtti. Listede bu yıl 3’üncü sırada yer alan Arçelik ise Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika olmak üzere 5 ayrı ülkede 14 üretim tesisiyle, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Adecco’nun ana sponsor, T-Systems’in co-sponsor olduğu araştırmada, Opet etkinlik sponsoru oldu.

Öne çıkan bazı ödüller

En beğenilen şirket Koç Holding

En beğenilen 2’nci şirket Turkcell

En beğenilen 3’üncü şirket Arçelik

Ambalaj sektörü 1’incisi Polisan

Aracı kurum sektörü 1’incisi İş Yatırım

Akaryakıt dağıtım 1’incisi Opet

Bankacılık sektörü 1’incisi Garanti Bankası

Bilişim sektörü 1’incisi IBM

Bisküvi-çikolata sektörü 1’incisi Eti

Boya sektörü 1’incisi Marshall

Çimento sektörü 1’incisi Akçansa

Enerji sektörü 1’incisi Enerjisa

Alkolsüz İçecek sektörü 1’incisi Coca-Cola

İlaç sektörü 1’incisi Novartis

İnşaat sektörü 1’incisi Enka İnşaat

Mobilya sektörü 1’incisi IKEA

Organize perakende sektörü 1’incisi Migros