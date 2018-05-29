Ali Koç, TRT Spor yorumcusu Meriç Müldür'ü yayında istemedi

Fenerbahçe'nin tarihi kongresine sayılı günler kaldı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Aziz Yıldırım'ın ardından bu kez kongredeki rakibi Ali Koç, TRT Spor'da Yusuf Mertol'un sorularını cevaplayacak.

Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen TRT Spor yorumcusu Fenerbahçeli Meriç Müldür, Ali Koç'un isteği doğrultusunda bu programda yer almayacağını açıkladı.

Müldür, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ali Koç'un bugün TRT Spor'da çıkacağı programda yer almayacağım. Bu benim isteğim değil Ali Bey'in kendi tercihidir. Saygı duymak gerekir" sözlerini paylaştı.

İşte Müldür'ün o tweeti;