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Spor

Ali Koç, TRT Spor yorumcusu Meriç Müldür'ü yayında istemedi

Müldür, Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla biliniyor

29 Mayıs 2018 19:04

T24 Spor

Fenerbahçe'nin tarihi kongresine sayılı günler kaldı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Aziz Yıldırım'ın ardından bu kez kongredeki rakibi Ali Koç, TRT Spor'da Yusuf Mertol'un sorularını cevaplayacak.

Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen TRT Spor yorumcusu Fenerbahçeli Meriç Müldür, Ali Koç'un isteği doğrultusunda bu programda yer almayacağını açıkladı.

Müldür, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ali Koç'un bugün TRT Spor'da çıkacağı programda yer almayacağım. Bu benim isteğim değil Ali Bey'in kendi tercihidir. Saygı duymak gerekir" sözlerini paylaştı.

İşte Müldür'ün o tweeti;

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Meriç MüldürFenerbahçeAziz Yıldırımgazeteci
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