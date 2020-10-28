Ali Koç taraftarın sorularını yanıtladı: En çok 6-0'lık Galatasaray derbisinde sesim kısıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ı 6-0 yendiği karşılaşmanın en çok bağırdığı ve sesinin kısıldığı maç olduğunu söyledi.

Ali Koç, sarı-lacivertli takımın resmi taraftar uygulaması "Mohikan"ın lansmanında taraftarların sorularını yanıtladı.



İşte Ali Koç’un 6-0’lık Galatasaray derbisi anısı ve diğer açıklamaları...

"O maçta eşimle flört aşamasındaydık"

"Sesimin en çok kısıldığı maç 6-0'lık Galatasaray derbisidir. En çok bağırdığım maç o. Sadece 6-0 olduğu için değil, eşim ile flört aşamasındaydık, maça götürmüştüm. O yorulmuştu locaya yollamıştık, biz devam etmiştik."

"En büyük motivasyon Fenerbahçeli çocukları mutlu etmek"

"Sonuçlar iyi geldiğinde, son 5-6 haftada olduğu gibi, o zaman çok daha fazla enerjiniz yüksek oluyor. İlk sene yaşadıklarımızdan dolayı, planladığımız bir sürü yapısal değişikliği ertelemek zorunda kaldık. Şimdi işler rayına oturuyor. En büyük motivasyon, Fenerbahçeli çocukları mutlu etmek. Ben bayram harçlıklarımı biriktirip maça giderdim. O gişelerden geçip içeri girdiğin an çok heyecanlı olurdum."

"Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı"

"Çok taraftarın içindeyim, pandemi bir nebze aramıza girdi, inşallah en kısa sürede normalleşiriz. Yaz aylarında belki Volkan-Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız.

Seçimi bu kadar farkla kazanıp kazanmayacağımı bilmiyordum ama son gün de, fark olacak ama hangi tarafta olacağımı tahmin edemiyorum diyordum. Taraftarla iç içeydik, sağ olsunlar sahiplendiler bizi. Farktan da önemlisi, en sıkıntılı günlerimizde taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. İnşallah bu sene de hak ettikleri başarıyı onlara yaşatabiliriz."