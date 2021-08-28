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Spor

Ali Koç'tan sürpriz transfer

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la İsmail Uzun'un her konuda anlaşma sağladığı belirtildi

28 Ağustos 2021 11:38

Sarı-Lacivertliler 26 yaşındaki orta saha Hidemasa Morita'nın transferinde büyük aşama kaydetti. Portekiz kulübünün hissedarı olan ve başkanlığa atanan İsmail Uzun, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la her konuda anlaşma sağladı.

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için her konuda anlaşmaya vardı. Santa Clara'nın en büyük hissedarı olan İsmail Uzun, kulüp başkanlığına atandı. Uzun, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la her konuda anlaşmaya vardı.

Morita, ön libero, merkez orta saha ve sağ bekte oynayabiliyor. Klasik ön liberolara göre temposu daha yüksek ve iki hat arasında gidip gelen bir futbolcu. Vitor Pereira'nın Japon futbolcuda çok ısrarcı olduğu belirtildi.

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