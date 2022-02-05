Ali Koç’tan Hulusi Belgü’ye yanıt: Kendine gel, terbiyesiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşan Hulusi Belgü'ye sert çıktı, "Kimsin sen ya gelip çamur atıyorsun! Menajerlere teslim etmek demek para götürüyorsunuz demek! Kendine gel! Terbiyesiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Ali Koç, kendisini eleştiren Hulusi Belgü'yü hedef aldı. Başkan Koç, gelecek sezon için teknik direktörlük koltuğuna getirilecek isimle ilgili de detay verdi.

Futbol takımının 3 buçuk senedir kötü sonuçlar alması hakkında eleştirilere yanıt veren Ali Koç, kendisi hakkında sert ifadeler kullanan Hulusi Belgü dışında herkesin yorumuna saygı duyduğunu dile getirdi. Futboldaki başarısız sonuçların nedenlerine değinen Koç, gelecek sezon teknik direktörlük koltuğuna oturacak isimle ilgili de önemli detaylar verdi. İşte Ali Koç’un açıklamaları:

“Bir kişi hariç hepinizin görüşlerine teşekkür ediyorum. O da Hulusi Belgü. Haklı olduğu yerler var ama kendi egosunu tatmin etmek için, kendini sosyal medyada daha renkli bir konuma getirmek için mesnetsiz, bir kısmı iftira dolu konuşmasına değinmeden geçmeyeceğim.

Yolsuzluk, usulsüzlük, kulübün parasına zarar getirme sözlerini kabul etmem. Ağzınızdan böyle bir şey çıkarsa pişman ederim. Kulübü menajerlere teslim etmişsin diyor. Hangi menajere teslim etmişim. Bak kardeşim iddia sahibi sensin. İddianı açıkla. Gel burada ispat et. Kimsin sen ya gelip çamur atıyorsun! Menajerlere teslim etmek demek para götürüyorsunuz demek! Kendine gel! Terbiyesiz. Ben sportif anlamda camiamıza arzu ettiğim şekilde başarıya getiremedim. Ama hiçbir zaman benim iyi niyetimi sorgulayamazsınız. Genel Kurul kararı alıp almayacağımıza biz karar veririz. Sen bir aday ol, ondan sonra bak ne oluyor.”

Hulusi Belgü ne demişti?

"Fenerbahçe'nin 8 senedir şampiyon olmaması beni çok rahatsız ediyor. Nasıl çözümleneceğini nasıl çare bulunacağını konuşmamız gerekirken, kahve içeceğiz, havuz parası ne olacağını konuşuyoruz, daha ciddi şeyler konuşmamız gerekiyor. Keşke Aziz Yıldırım da yöneticileri de buraya gelse görüşlerini net bir şekilde anlatsalar da demokrasiyi hep birlikte yaşamayı arzu ederdim. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu duruma hakikaten çok üzülüyorum. Sayın başkan haziran 2018'de hepimiz için büyük umutla başkan seçildiniz. Sadece futbol dünyası için değil tüm memleket için umuttunuz. Bu güzel imajı kendi ellerinizle yıktınız. Kulübü tanımayan ve sporun içinden gelmeyen sadece sizin talimatınızla hareket eden bir yönetim kurulu kurdunuz. Hep büyük konuştunuz. Hep hatayı başkalarında aradınız. Hiçbir zaman bir lider gibi çalışamadınız. Transferi hep eksik yaptınız. Önce Comolli'ye daha sonra menajerlere takımı teslim ettiniz. Max Kruse için hayatının pokerini oynadınız dediniz, yüksek tazminat ödediniz. Miha Zajc transferi için Hollanda'da bir şirkete para kaptırdınız. Bununla ilgili yönetim kurulu üyelerine ve kulüp profesyonellerine ne gibi yaptırımda bulundunuz. Birçok futbolcu transferini teknik direktör olmadan yaptınız. Teknik direktörler ve futbolcular Türkiye'ye gelmek istemiyor dediniz.

Türkiye'de 4 senede 9 teknik direktör değiştiren bir takıma kimse gelmez, hiçbir hoca çalışmak istemez. 4 sene sonunda görüyorum ki problem ne yazık ki sizsiniz. Her şeyi çok iyi bildiğinizi kulübü çok iyi yönettiğinizi düşünüyorsunuz. Ancak kulübün beklediği, liderliği, birleştiriciliği profesyonel yönetimi siz ve yönetiminde göremiyoruz. Ağır karar veriyorsunuz, verdiğiniz kararların arkasında duramıyorsunuz. Fenerbahçe'yi çok iyi sevdiğinize eminim, ancak size bir önerim olacak, ama yine kendi bildiğinizi yapacaksınız. Genel kurul kararı alın, Mart ayında seçime gidin, çünkü Fenerbahçe'nin zamanı kalmadı. Sizi genel kurul kararı almaya davet ediyordum. Tarihte en başarısız başkanı olarak geçiyorsunuz. Umarım bu sözlerim sizi kamçılar doğruya yönelir, ya da yanlış yaptığınızı bu işin sizinle olmayacağını anlarsınız. Benim umudum kalmadı. Löw ile anlaştığınız haberleri çıkıyor. Eğer başkanlığa devam edersiniz diğer teknik direktörlere vermediğiniz desteği Löw'e umarım verirsiniz"