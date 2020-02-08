Ali Koç'tan Galatasaray Başkanı Cengiz'e tepki: Yaşına hürmetten bunları söylemek istemiyorum ama...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için, "Açıklamalarını ilgiyle ve gülerek takip ediyoruz. Yaşına hürmetten de camiaya saygımdan da bunları söylemek istemiyorum ama insanı mecbur bırakıyorlar" dedi.