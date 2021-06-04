Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Her zaman başımız dik, alnımız açık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda şike kumpası davası hakkında verdiği demeçte "Üzülerek söylüyorum, tarihi bir gün. Tarihi davada dönüm noktasına geldik" dedi. Koç, "Her zaman başımız dik, alnımız açık. 3 Temmuz operasyonu bugün itibariyle sonlanmıştır" diye konuştu.

Futbolda şike kumpası davasında Hidayet Karaca 1406 yıl, eski polis memuru Lokman Yanık 161 yıl 8 ay, Nazmi Ardıç 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kararın ardından açıklamalarda bulundu.

"Tarihi bir gün"

"Üzülerek söylüyorum, tarihi bir gün. Keşke bugünleri hiç yaşamasaydık. Herkese teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin bir pazar sabahı başlayan ve bugüne kadar maddi, manevi büyük zararlara uğratan tarihi davada dönüm noktasına geldik. Hukuken henüz bitmedi ama cezalar o kadar ağır ki bir şey değişeceğini sanmıyorum."

"Fenerbahçe'ye yaşatılanlar hiçbir şeyle ölçülemez"

"Her zaman başımız dik, alnımız açık. 3 Temmuz operasyonu bugün itibariyle sonlanmıştır. Hukuki sonuçları ne olursa olsun Fenerbahçe'ye yaşatılanlar kulübün ve milyonlarca taraftarın yaşadıkları hiçbir şeyle ölçülemez. Bir de bu işin yan aktörleri var. Bu insanlardan medet umanlarla hesaplaşacağız ama daha o güne gelmedik. Kul hakkı yediler, iftira attılar. İnsanlar kanser oldular, çocuklar okullara gidemedi. Kurdukları, planladıkları iğrenç emelleri için, ülkeyi yeniden dizayn etmek için aldıkları güçle ülkemize büyük zarar verdiler. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Ben büyük resim olarak bakıyorum. Allah bugünleri Türkiye'ye bir daha göstermesin."

"Mutlu değiliz, zafer çığlıkları içinde değiliz"

"Biz şu anda mutlu değiliz, zafer çığlıkları içinde değiliz. Biz kızgın ve kırgınız. Bu da camia hakkını alana kadar devam edecektir. Bu dönemlerde rüzgarı arkasına alıp Fenerbahçe'ye her şekilde vuran, saldıran tüm kişi ve kurumlarla her şekilde hesaplaşacağız. Hukusen olamasa da... Olmalı bence. Bizim gücümüz milyonlarca taraftarımızdan gelir. Sabrederek bunları yaptıklarına pişman edeceğiz. 3 Temmuz en büyüğü ama bizim başka yerlerde gördüğümüz haksızlıklar da vardı. Bunları bir şekilde telafi edeceğiz. Bazı konularda bizden daha mağdur olmuş kurumlar var, aileler var. Türkiye Cumhuriyeti bunların en sonuncusunu temizleyene kadar üstüne gitmelidir."

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