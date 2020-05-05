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Spor

Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü; 70 milyon liralık kaynak buldu, futbolcuların alacakları ödendi

05 Mayıs 2020 07:57

Fenerbahçe, UEFA'yla yapılan Financial Fail Play (FFP) anlaşmasının önemli maddelerinden olan ‘futbolculara borç olmaması' şartını sağladı.

Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların birikmiş alacaklarını 30 Nisan tarihinde ödedi. Böylece kulüp lisansı için gereken 'borçsuzluk kâğıdı' alındı.

Takıma şubat, mart ve nisan aylarından borç bulunuyordu. Edinilen bilgiye göre Başkan Ali Koç, şahsi kefaletiyle kaynak yarattı.

Söz konusu rakamın 70 milyon TL'yi bulduğu belirtiliyor. Koç, daha önce de kulübe 50 milyon dolar hibe etmiş, grup şirketleriyle sponsorluklar sağlamış ve pek çok defa Fenerbahçe'ye nefes aldırmıştı.

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