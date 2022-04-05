Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Aday ol, seçime gidelim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı seçime davet etti, "Aday olsun yarın seçime giderim. Şimdi daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bazen şans insanın yanında oluyor. Acil şifa diliyorum. Ağır bir ameliyat. Ailemde abim, babam geçirdi. Tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, 1. Yıl Balosu'na katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'a yüklendi.

Türkiye gazetesinin haberine göre Koç, "Kendisi ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum. Keşke ameliyat olmasaydı. Çok söyleyeceğim şeyler vardı" diyen Koç, "Defalarca söyledim, 'karşıma çık aday ol'... Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyuyorlar. Onların niyetleri tek dertleri pes etmem. Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler" sözlerini kullandı.

Kulübü kimse kuşatamaz

Başkan Ali Koç, "Aday olsun yarın seçime giderim. Şimdi daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bazen şans insanın yanında oluyor. Acil şifa diliyorum. Ağır bir ameliyat. Ailemde abim, babam geçirdi. Tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir. Restse rest, meydan okumaysa meydan okuma. Başkanlığımın en zayıf döneminde bunu yapıyorum. Hayatımda başka şeyler de var ama Fenerbahçe'nin bir daha insanlar tarafından kuşatılmasına gücüm yettiğince izin vermeyeceğim" dedi.