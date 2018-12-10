Ali Koç soyunma odasına indi

Onur ATIŞ / AKHİSAR (MANİSA) (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında deplasmanda Akhisarspor\'a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme hattında noktalayan Fenerbahçe\'de başkan Ali Koç karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi.

Mücadelenin bitiminin hemen ardından sarı lacivertli futbolcuların soyunma odasına giden Koç, yaklaşık yarım saat oyuncular ve teknik heyet ile görüştü. Daha sonrasında Ali Koç, basın mensuplarına açıklama yapmadan özel aracına binerek stattan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Koç\'un stattan ayrılması