Ali Koç, Serdar Ali Çelikler'e "Mehmet Berk ve Zekeriya Öz futbolun efsaneleri olabilir" yazısını hatırlattı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk'te katıldığı canlı yayında Serdar Ali Çelikler'in 3 Temmuz şike davasına yönelik 8 Temmuz 2011 tarihli "Mehmet Berk ve Zekeriya Öz futbolun efsaneleri olabilir" yazısına hatırlatmada bulunarak, "3 Temmuz'da Serdar Ali Bey'in bazı görüşleri oldu. Köprünün altından çok sular aktı. Nasıl herkesin düzeltme fırsatı olabilir. Burada da ben bir fırsatı size vermek istiyorum. Çünkü ismini dahi telaffuz etmek istemediğimiz savcıları Türk futbolunun kurtarıcısı olarak ilan ediyorsunuz. Bunun bir temizlik olduğu yönünde söylemler. Şu an 9 sene olacak, bir pişmanlık var mı?" diye sordu. Serdar Ali Çelikler ise "Bunun bir operasyon olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, 3 Temmuz konusunda Fenerbahçelilerle helalleşmesini istediği Serdar Ali Çelikler, "Yazdığım her yazının arkasındayım. O gün 11 takımla ilgili bir operasyondu. Daha sonra bu iş önce 3'e sonra 2'ye sonra bire inince iş belli oldu" diye konuştu.

Serdar Ali Çelikler'in "Mehmet Berk ve Zekeriya Öz futbolun efsaneleri olabilir" yazısı için tıklayın...

İşte o anlar...