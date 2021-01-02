Ali Koç; "Ona pahalıya mal olacak" demişti; Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye ödeyeceği tazminat belli oldu!

Fenerbahçe ile Max Kruse arasında anlaşma sağlanan tazminat davasına ilişkin gerçekler ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulübün, Alman futbolcuya 3 milyon 750 bin euro, menajer ve avukatlara da 750 bin euro tazminat ödeyecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Max Kruse hayatının poker oynadı. Ona pahalıya mal olacak" dediği ve FIFA'lık olduğu Alman futbolcu Max Kruse ile yaptığı anlaşmanın detaylarına ulaşıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre; sarı-lacivertli yönetimin, Alman yıldıza toplam 4.5 milyon euro (41 milyon TL) ödeme yapması kararlaştırıldı. Bu bedelin 750 bin euroluk kısmı menajer ve avukatlara ödenecek para olarak belirlendi. Futbolcuya ise 3 milyon 750 bin euro ödendi.

FIFA'nın kendisinin dahi talep ettiği bedelden fazlasını vereceğini görmesi sonrasında Max Kruse, haksız kazanç elde etmek istemediğini belirterek Fenerbahçe yönetimi ile anlaşmaya sıcak baktı.

Taraflar, kısa sürede anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye resmi siteden başarı dilemesinin ardında yatan nedenin uzlaşma sürecindeki yapıcı tavrı olduğu öğrenildi.

Max Kruse, Fenerbahçe'de 23 maça çıkarken 7 gol 8 asistlik katkı yaptı.