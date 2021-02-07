Ali Koç, Mostafa Mohamed'i veto etti, Ademi'yi istedi!

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde galibiyetin mimarı olan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed sezon başında Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi. Emre Belözoğlu'nun listesinde ilk sırada yer alan golcü, 3.5 milyon Euro bonservis ve yüzde 20 sonraki satıştan pay ile transfer edilebiliyordu ancak başkan Ali Koç, bu transferi veto ederek Kemal Ademi'nin takıma katılmasını sağladı.

Mostafa Mohamed Başakşehir maçında 45 dakika ve Fenerbahçe maçında oynadığı 90 dakikaya 2 gol sığdırmayı başardı. Mısırlı golcü kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken transferiyle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.

Ali Koç veto etti

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; sezon başında Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun forvet transferinde listenin ilk sırasında yer alan Mostafa Mohamed'e veto başkan Ali Koç'tan geldi.



Belözoğlu, Zamalek kulübüyle 3.5 milyon Euro bonservis ve yüzde 20 sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmıştı. Ancak Ali Koç'un transferdeki tercihi Kemal Ademi oldu. Teknik direktör Erol Bulut ise Alanyaspor'dan eski öğrencisi Papiss Cisse'nin transfer edilmesini istedi.

Fenerbahçe'de Mostafa Mohamed'in yerine kadroya katılan Kemal Ademi 7 Süper Lig maçında süre aldı ve gol atma başarısı gösteremedi. Büyük hayal kırıklığı yaratan golcü devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Yıllık 750 bin dolar ödenecek

Galatasaray ise devre arası transfer döneminde Fatih Terim'in talimatıyla 23 yaşındaki golcünün transferini bitirdi. 2 milyon dolar karşılığında 1,5 yıl kiralanan oyuncunun sözleşmesinde ayrıca 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu da bulunuyor.



Mısırlı golcü sezon sonuna kadar ise Galatasaray'dan 400 bin dolar kazanacak. Gelecek sezonun tamamı için ise 750 bin dolar ödenecek.

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