Ali Koç, Mesut Özil'in ne zaman forma giyeceğini açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in 24 Ocak Pazar günü yapılacak akşam antrenmanına katılmasını beklediklerini belirterek, "Şahsi düşüncem 2 haftaya kadar oynamaya başlar" diye konuştu.

Ali Koç online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda transferler ve Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde: "Mesut Özil'i kadromuza katmak için uğraş verdik, Mesut Özil'in CV'si ortada... Arsenal ile yaşadıkları, gönül bağlarının kopması bizim için bir fırsat oldu, bir rüya gerçekleşmeye yakın durumda. Mesut Özil bir futbolcudan daha öte bir marka. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olması bu transferi daha da anlamlı hale getiriyor.

Üzerine basa basa Mesut Özil için 'Evin oğlu' diyorum. Evin oğlu evine geldi ve inşallah evinde çok başarılı olacak. Fenerbahçe'ye daha önce bu kadar büyük Fenerbahçe sevdası olan büyük bir marka gelmedi.

Mesut Özil ne zaman forma giyecek?

Mesut Özil'in karantinası bugün ve yarın iki test olduktan sonra sona erecek ve yarın akşam idmanına çıkmasını bekliyoruz. Mesut'un hiçbir sakatlık problemi yok. Ne zaman oynayacağına hocamız karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda, 'Ne kadar sürer?' diye sormuştum. '3-4 hafta sürer' demişti. Şahsi düşüncem 2 haftaya kadar oynamaya başlar. Mesut Özil'in imza günü salı veya çarşamba günü olacak.

Mesut Özil'in çok büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Fenerbahçe, Mesut Özil'e "dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu" gösterme fırsatını sundu"

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