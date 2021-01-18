Ali Koç: Mesut Özil'in dünyaya kim olduğunu göstermesini bekliyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Mesut'un transferi, büyük bir marka transferi. Bizim için önemli olan takımın parçası olması. Bu takımın her bir parçası önemlidir. Mesut Özil'in kim olduğunu dünyaya bir kez daha göstermesini bekliyoruz. En büyük arzumuz; bildiğimiz Mesut'u, aşık olduğu takımında göstermesi" diye konuştu.

Ali Koç şunları söyledi: "Sivasspor zor bir maç. Tek tek maçlara bakıyoruz. İyi oynamadığınızda kazanmak daha önemli. Bugün keşke o golü de yemeseydik. Tabii en önemlisi takımda bir hava var, inanmışlık var. Takımdaşlık yolunda önemli işaretler görüyorum ama henüz çok erken. Hocamızı ve oyuncuları kutluyorum. Maçları biraz erken koparabilsek genç arkadaşlara daha çok süre vermeyi planlıyoruz. Her maç adım adım hedefe odaklanmış bir şekilde devam ediyoruz.

"Mesut Özil'le diğer kariyerli yıldızlar arasında fark var"

Mesut Özil transferi henüz gerçekleşmedi ama doğru adımlar atıyoruz. Mesut Özil'e öncelikle 'hoş geldin' diyorum. Mesut büyük bir futbolcu ama büyük de bir marka aynı zamanda. Bunu dünya basınından görebilirsiniz. Zaten kendisinin milyonlarca takipçisi var. Bizim için önemli olan Mesut'un takımın bir parçası olması.



Mesut Özil'in, kim olduğunu dünyaya bir kez daha göstermesini istiyoruz. En büyük arzumuz; en kısa zamanda bildiğimiz Mesut'un, aşık olduğu takımında, yıllarca dönmek istediği ülkesinde kendisini göstermesi. Mesut Özil ile diğer gelen kariyerleri yıldızlar arasında bir fark var. Onlar elin oğlu, Mesut Özil evin oğlu. Küçüklüğünden beri aşık olduğu takımı Fenerbahçe'de, ülkesinde Mesut Özil'e hoş geldin diyoruz.

"Uçağın rotasına 1 milyon 880 bin kişi bakmış"

Taraftarlar bu süreçte bizi var gücüyle desteklediler. Uçak kalktı, Türkiye'ye geldi. Uçağı yoldayken toplam 1 milyon 880 bin kişi uçağın rotasına bakmış. Tweet de rekor kırdı. Bu da önemli. Yakın zamanda imza törenimiz olacak. Hiçbir transfer imzalar atılmadan resmiyete kavuşmamıştır. Maddi desteğe de ihtiyacımız var. Formalara büyük bir talep olacağını biliyorum. İmza gününde bir SMS rekoru kıralım. Taraftarımız diri, duru bir şekilde sürece dahil oldular. Bunu da sürdüreceğiz."