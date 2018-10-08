The Bodrum Cup tanıtım toplantısı yapıldı

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA)

Bu sene 30\'uncusu gerçekleştirilecek olan The Bodrum Cup öncesinde tanıtım toplantısı yapıldı.

İstanbul\'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Komodoru David Dein, Tarek Mourad, Dr. Erhan Bulutcu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mesut Toprak ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç katıldı.

İstanbul Boğazı\'nda 13 Ekim\'de yapılacak geçiş ile başlayacak organizasyon, 22 Ekim\'de 30\'uncu yıl kampanasının çalmasıyla Bodrum\'da start alacak.

Bodrum Cup\'ı bu yıl 2 etap olarak gerçekleştireceklerini dile getiren Süleyman Uysal, \'\'İstanbul Boğazı\'nda 13 Ekim\'de yapılacak geçiş ile başlayacak organizasyon, 22 Ekim\'de 30\'uncu yıl kampanasının çalmasıyla Bodrum\'da start alacak. Organizasyon boyunca önemli etkinliklerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz olacak\" diye konuştu.

Organizasyonun başladığı günden bu yana büyüyerek ilerlediğini kaydeden Erman Aras, \'\'Bu turnuvada 30\'uncu yıl ve bundan dolayı gururluyuz\" dedi.

David Dein ise, ilk kez bu organizasyonda eşinin kendisine verdiği doğum günü hediyesiyle yer aldığını ifade ederek, \"Bu önemli organizasyonda olmaktan dolayı mutluyum\" diye konuştu.

ALİ KOÇ: \"KUPAYI BANA UZATMAYIN\"

Düzenlenen basın toplantısının ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, konuşmacılarla birlikte fotoğraf çekimine katıldı. Organizasyonu kazanana verilecek kupanın, fotoğraf çekimi alanına getirilmesinden sonra basın mensuplarının, \"Kupayı Ali Bey\'e verin\" demesi üzerine Ali Koç, \"Kupayı bana uzatmayın. Sonra kupayla fotoğrafımı çekip espri yapacaklar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tanıtım toplantısından görüntüler

- Konuşmacılar

- Ali Koç\'un konuşması

- Fotoğraf çekimi

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)