Ali Koç, Kim Min-Jae haberlerine nokta koydu: 8-9 milyon euroya alabiliyorlarsa gelsinler bakalım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesine ilişkin olarak, "Bir sezondan fazla tutabilirsek ne ala. Dünya çapında bir oyuncu. 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler" diye konuştu.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmesine serbest kalma bedelinin 8-9 milyon euro seviyelerinde olduğu iddia edilen Kim Min-Jae hakkında konuştu.



Güney Koreli stoperin dünya çapında bir oyuncu olduğunu vurgulayan Koç, "Daha yüzde 60-70'iyle oynuyor, görüyorsunuz" dedi.

Ali Koç, Güney Koreli stoperin sözleşmesinde 9 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu iddialarını yalanladı.

Ali Koç, opsiyon maddesiyle ilgili, "Oyuncularımızın ticari sözleşmelerini paylaşmak gibi bir şey yapamıyoruz. Ama 8-9 milyon euroya alabiliyorlarsa gelsinler bakalım" açıklamasında bulundu.