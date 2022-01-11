Ali Koç: "İstifa" diye yazanların yarısı Norveç'ten!

Yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yeni hocanın 1-2 hafta içerisinde belli olacağını açıklarken, sosyal medyada yapılan anketlerde "Ali Koç istifa" diye yazanların yüzde 49,7'sinin Norveç'ten bot hesaplardan geldiğini belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla maçta görevli basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de enteresan bir sezon yaşandığının altını çizen Fenerbahçe Başkanı, “Sezonun ne kadar garip geçtiğinin en güzel örneği, üç takımın da teknik direktörünün olmaması. Bu sene enteresan bir sene bizler de bu seneyi mevcut şartlara en iyi yerde bitirmemiz, Türkiye Kupası’na odaklanmak, mümkünse Avrupa’da bir tur atlamak üzerine odaklanmamız gerek. Diğer taraftan bu futbol neyin ne olacağı belli olmaz. 11 puandan geri gelip şampiyona olduğumuz yıllar oldu. Hem gerçekçi hem de önümüzdeki sezon için doğru tohumların atılacağı bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 49,7’si Norveç’ten"

"Yiyeceğimiz baskıyı yedik, kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız." diyen Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarlarımızın haklı serzenişleri var, ona da saygı duyuyorum. Şans bir yerde dönecek, böyle gitmeyecek. Fenerbahçe taraftarı her zaman kızabilir, ilk defa olmuyor ama ilk defa olan bazı şeyler var. Fenerbahçe taraftarı kendi sahasında ‘Üç üç üç’ diye bağırıyor, ne oluyor. Belirli bir grup insanlar var ilk defa bu sezon maça gelmeye başlamışlar. Fitili ateşleyen onlar. Görüyoruz kameralardan. Sosyal medyada bir grup var. Bir sürü futbolcuya sosyal medyadan saldırıyorlar, sonra futbolculardan telefon alıyorlar. Bu bize sökmez. Aziz Yıldırım’ı yenemeyiz ama Ali Koç gelsin onu devirir düşüncesinde olan tipleri biliyoruz. ‘Ali Koç bırak git’ hashtagi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7’si Norveç’ten bot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç’te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilene samimi taraftarlarımız da var.”