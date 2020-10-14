Ali Koç: İki senede yaşamadığımız çekmediğimiz çile kalmadı,  şimdi şampiyon olma zamanı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "İki senede yaşamadığımız çekmediğimiz çile kalmadı, şimdi mutlu olma, şampiyon olma zamanı" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, spor müdürleri ile spor yazarlarıyla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Koç, “Transferleri Ali Koç yapmadı, Fenerbahçe Spor Kulübü yaptı. Limit konusunda her sezon yaygara yapılıyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar deniyor. Fenerbahçe'nin MHK'si, Fenerbahçe'yi kollayan Federasyon Başkanı, Fenerbahçeli medya... Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar gibi bir sürü yakıştırmalar yapılıyor. Geçen seneki Zorlu olayı gibi algı yaratma var. Bu seneki de limitleri aştı, kuralları dinlemedi benzetmeleri var. Her sene bunları yaşıyoruz. Fenerbahçe söz konusu ise bu algı yöntemleri bayat yemek gibi önümüze konuyor. Buna alet olan medya mensupları da oluyor. Bazıları o sahnenin, tiyatronun parçası olmayı düşünüyor, bu büyük bir saçmalık.” dedi.

Sporx'de yer alan habere göre, Koç, “Geçen sene devre arasında transfer yapmak istedik. Sol bekti en büyük açığımız. Bankalarla ötelemeler yaptık. Yeni çözüm önerileri sunduk. Bizim limitimiz transfer yapmamıza mümkün kılmadı. Sadık'ın fedakarlığı ile Falette alındı. Belki de bu şampiyonluğa mal oldu. Geçen sene 20. hafta şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe gösteriliyordu. Kabus gibi bir 7 hafta yaşadık.” diye konuştu.

"Harcama limiti konusunda en büyük katkıyı Fenerbahçe ve Beşiktaş vermiştir"

Koç, "Harcama limiti konusunda en büyük katkıyı Fenerbahçe ve Beşiktaş vermiştir. Federasyona taslak sunumu yaptık, La Liga izlendi. Sunulan ile hayata geçiren arasında büyük fark vardı. Bu nasıl VAR geldi, her sene üstüne bir şeyler ekleniyor. Biz bu sistem yanlış sürdürülebilir olmaz dedik. Bankalar ile yapılan yapılandırmada, ana para ödemeleri harcama limitini belirleyen en büyük faktördü. Limitlerimiz düşük çıktı. Ana parayı öteleyenlerin daha farklı çıktı. Bize verilen limitler gerçekçi değildi." ifadesini kullandı.

"Sadece bir futbolcunun 3 milyon Euro üstü para alıyor"

Koç, "Limitler eksi çıkacak dediğimizde, oraya geldiğimiz zaman bakacağız dediler. Fenerbahçe'nin limiti düşük çıkınca kimse ses çıkartmıyor. Bütçe 90'lardan 60'lara indi. Maaş bordrosunda sadece bir futbolcu 3 milyon Euro üstü para alıyor, herkes geçmişe oranla düşük maaş aldı. Borçları indirdik. Bankalarla 561 milyon TL'lik bu sene ödenmesi gereken ana para Ekim 2021'e ötelendi. Fenerbahçe'nin limiti yükseldi. 22 milyon Euro'luk satış yaptık. Bonserviste 8-9 milyon Euro artı ile bitirdik. Kadromuzdan ayrılan oyuncularımızın maaşları da yüksekti. TFF’nin koyduğu kurallarla Fenerbahçe’nin hak ettiği şekilde harcama limitini yükseltti. Transfer yaptık, satışlar yaptık, kadromuzu boşalttık. Bunu onaylayan mercilere haksızlık yapılmamalı, kamuoyunu aptal yerine koymak gibi gözüküyor" ifadesini kullandı.

"Çekmediğimiz çile kalmadı"

Koç, "İyi yoldayız. Umutluyuz. 2 senede yaşamadığımız çekmediğimiz çile kalmadı şimdi mutlu olma şampiyon olma zamanı. Bu sene daha şanslıyız..." görüşünü savundu.