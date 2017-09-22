Ali Koç: Fenerbahçe başkanlığına adayım

1907 Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ali Koç, 2018'in Mayıs ayında yapılacak Fenerbahçe başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı.

Derneğin Four Seasons Hotel'de düzenlenen 25'inci yıl kutlamalarında konuşan Koç, ilk olarak 13 yıldır sürdürdüğü 1907 Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı'nı bıraktığını söyledi. "Nedeni bildiğiniz gibi..." dedikten sonra bir anda yoğun alkış gelmesi üzerine "Daha cümlemi bitirmedim... Belki de tam tersi..." dedi.

Sosyal medyada taraftarın desteğine teşekkür eden Ali Koç, "Artık rejimler, hükümetler etkileniyor. Ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi ve şöyle konuştu:

"Güneşli günler, güzel günler bizi bekliyor. 2018 Mayıs ayında Fenerbahçe başkanlığına adayım.

Sosyal medyada bana sahip çıkan, destek veren tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Sosyal medyada artık rejimler, hükümetler etkileniyor. Ne kadar teşekkür etsem azdır.

Derneğin, Fenerbahçe siyasetine karışması doğru değil. Hepimizin ortak tutkusu Fenerbahçe için yapacağımız çok şey var."