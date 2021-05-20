Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 12-13 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Geride kalan sezon hakkında değerlendirmelerde bulunan Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemleri eleştirirken, Ülkemizde başka unsurlar da söz konusu. Sadece sezona baktığımızda ligde sıralamayı belirleyen unsurlar, Federasyonun yönetim anlayışı, aldığı kararlar da futbolu etkiliyor. TFF, orayı yönetenlerle ilgili düşüncelerimi sezon içinde ve geçmişte sizinle paylaştım. Çok da değişen bir durum söz konusu değil. Kuzu kuzu gelip Şampiyonlar Ligi buradan oynanacak denildi, Yapılanlar ortada" diye konuştu. "Gelecek sezon şampiyonluğun en güçlü adayıyız" diyen Koç, "Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çocukken bir taraftar olan ben, en büyük sevdam olan kulübümüzde hizmet etmekteyim"

"Çocukken bir taraftar olan ben, en büyük sevdam olan kulübümüzde hizmet etmekteyim. 2006 yılında yönetim kurulu üyesi oldum, 6 yıl geçirdik. Çok şey yaşadık. 6 yıllık dönemde yöneticilik olarak şampiyonluk sevinci de tattık, son hafta kaçan şampiyonluklar da oldu.

Türkiye'de spor müsabakalarının kesintisiz devam etmesini sağlayan kendi takımlarımıza ve spor camiası içindeki takımlara teşekkür etmek istiyorum."

"Şampiyonluğu kıy payı kaçırdık"

"İlk iki yıla baktığımız zaman şampiyonluğu kaybettiğimiz için üzgünüz. Derinden yaralandığımızı söyleyebilirim. Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik alırsak şampiyon oluruz demiştim. Biz hedefi tuttursaydık hedefi ne kadar tutturduğumuzu ortaya koyacaktık. Şampiyonluğa çok çok yaklaşmamıza rağmen bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu."

"Gelecek sezon şampiyonluğun en güçlü adayıyız"

"Şampiyonluğu önceki 2 seneye göre kaybettiğimiz ve bu şekilde kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Derinden yaralandık. Başakşehir maçından sonra "6 galibiyet 1 beraberlik bizi şampiyon yapar" demiştim. Şampiyon olmamız için rakibimizin de puan kaybetmesi gerekiyordu. Biz hedefimizi tuttursaydık, şampiyon olacaktık. Çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Şampiyonluğu kaçırdığımız kıl payı bir yıl oldu. Şimdiden ligin en iddialı takımlarından biri olduğumuzu söyleyebilirim. Bazı eksiklerimizi gidermemiz halinde gelecek sezon camianın beklediği şampiyonluğu getirecek bir takım olacağız. Birkaç dokunuşla yapacağımız ilavelerle gelecek sezon ligin en iddialı takımı olacak. %70 hazır bir kadromuz var. Kendimizden emin bir şekilde çalışmalara başlayacağız."

"Federasyonun yönetim anlayışı, aldığı kararlar da futbolu etkiliyor"

"Ülkemizde başka unsurlar da söz konusu. Sadece sezona baktığımızda ligde sıralamayı belirleyen unsurlar, Federasyonun yönetim anlayışı, aldığı kararlar da futbolu etkiliyor. TFF, orayı yönetenlerle ilgili düşüncelerimi sezon içinde ve geçmişte sizinle paylaştım. Çok da değişen bir durum söz konusu değil. Kuzu kuzu gelip Şampiyonlar Ligi buradan oynanacak denildi, Yapılanlar ortada. Bazı şeyler değişecek. Liyakat eksikliği. Hakem kararları. Sezon başında yapılan algılar. Tabii ki sosyal medya algılarından bahsetmiyorum. Hakemler üzerinden yapılan manipülasyonlara göz yumulması. Hadsizce yorumlar. Suç içeren ithamlara TFF'nin hiçbir soruşturma yapmaması. Bazı futbolcuların yaptığı imalar için, denetim yapılmadan direk savcılığa gidilmesi. İyi takım değil, iyi ilişkiler kuran sonuca gidiyor.

Bir tanesi güya Fenerbahçe taraftarı. Yaptığı algılar ortada. Geldiğimizden beri bu eleştirileri yaparken, sadece kazanmayı değil, tüm kulüpleri düşünerek hareket etti. Bu çabamız pek çok paydaş tarafından kabul görse de pek kabul görmedi. Futbolumuzda hak düşüncesi yok. Başarıya giden her yol mübah görünüyor."

"Fenerbahçe bu oyunu artık kuralına göre oynayacak"



"Bizim için farklı bir tavır ortaya koymanın zamanı geldi. Dünyayı değiştiremiyorsan kendi dünyanı değiştireceksin. Önümüzdeki sezonda mert dürüst samimi olmayanlara karşı, manipülasyon yapanlara, Fenerbahçe'nin ismini zikretmeden eleştirenlere karşı daha farklı davranacağız. Sadece kuralsızlıklara hayır diyen bir Fenerbahçe olmayacak. Bizim başkaları gibi bir yüzümüz yok, bir yüzümüz var. Tenhada farklı değiliz. Tribünlere oynamıyoruz. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak."