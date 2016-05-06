Ali Koç: "En iyi ben bilirim" diyen darmadağın olabilir

TÜSİAD’ın üniversite öğrencilerine yönelik iş fikri yarışması olan ‘Bu Gençlikte İş Var”ın 2015- 2016 döneminin sonuçları dün açıklandı. TÜSİAD Yönetim Kurulu’nun hazır bulunduğu törende konuşan TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç da, şirketlere ve gençlere yönelik tavsiyelerde bulundu. Ali Koç, kendisinin de finalist bir projeye rehberlik yaptığını anımsatarak bu süreçte bambaşka ve dijital bir jenerasyonun var olduğunu yaşayarak gördüklerini kaydetti. “En köklü, eski firmalar dahi ‘Bu işi en iyi ben bilirim, yaparım’ demeden tüm fikirlere açık olmalı” diye konuşan Koç, Nokia’nın çok güçlü bir pazar payına sahipken yepyeni bir şirket tarafından darmadağın edilebildiğini dile getirdi.

Koç, rehberlik yaptığı projenin topraktan elektrik üretmeye yönelik bir proje olduğunu anlatırken, Elazığ’dan katılan ekibe yaptığı rehberliği şöyle anlattı: “Bizim arkadaşlarımızda gerçek bir buluş var. Çok inovatif bir yol, daha gidilecek çok yolu var, ticari anlamda geliştirilirse çok fark yaratır. Biz bu arkadaşların ellerine deneyimimizle, kurumsal kültürümüzle bir valiz verdik, umarız ki bu valizle çok uzun bir yola çıkarlar.”

“Girişimci peşindeyiz”

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes da, “Girişimci olmak isteyen gençlerin peşindeyiz. Girişimcilerin kurduğu bir kurum olarak girişimcilik ruhunu gençlere aşılamak, girişimciliği kariyer hedefi olarak benimsemelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

Ödül otizme ‘mobil’ yardım sağlayana

TÜSİAD’ın yarışmasına bu yıl Türkiye’nin farklı yerlerinden toplam 3 bin 195 üniversite öğrencisinin bin 292 projesi katıldı. Yarışmada birinciliği, ODTÜ öğrencileri Hasan Zafer Çelik ve Serkan Değirmenci’den oluşan ‘OTSİMO’ adlı ekip kazandı. Proje, otizm hastalarının hayatını kolaylaştırmak üzerine kurulmuş mobil bir uygulama projesi.

Yarışmada, ikinciliği ‘Atıklardan PGM Geri Kazanım’ adlı projeleriyle Marmara Üniversitesi öğrencileri Eda Özlem, Mert Zerin, Furkan Demirkıran, Çağrı Eyüpoğlu ve Cem Özer’den oluşan MC365 adlı ekip, üçüncülüğü ise ‘Sen Fısılda Dünya Duysun’ adlı projeleriyle 9 Eylül Üniversitesi Öğrencisi Yağmur Boğa ve kardeşi İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Nurdan Boğa’dan oluşan NUYAP adlı ekip kazandı.

Birinciye 75 bin TL

Yarışmada birinci olan ekibe 75 bin TL, ikinci olan ekibe 50 bin TL, üçüncü olan ekibe de 25 bin TL para ödülü verildi.