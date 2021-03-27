Ali Koç döneminde transfere harcanan para, ligdeki 17 takımın kadro değerlerinden daha fazla!

52 transfere 67.5 milyon euro (640 milyon TL) harcayıp 5 teknik direktör değiştiren Ali Koç döneminde Fenerbahçe, şampiyonluk yakalayamazken henüz kupa kazanamadı. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç'un başkanlığı döneminde futbol takımı için harcanan 67.5 milyon euro, Süper Lig'de yer alan kendisi dışındaki 20 takımın 17'sinin kadro değerinden daha fazla oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra gündem yine başkan Ali Koç döneminde yapılan hamleler oldu. Sarı-lacivertli kulübün başında üçüncü yılını henüz tamamlamamasına rağmen şimdiden 5 farklı teknik direktör ile çalışan Koç, hem harcadığı paralar hem de gerçekleştirdiği transferlerle öne çıktı.

Sabah gazetesinden Taner Karaman'ın haberine göre, üç yıllık süreçte 52 transfer gerçekleştirildi ve bu isimlerin 26'sına bedel ödendi. Koç döneminde gönderilen oyuncu sayısı 53 oldu. Toplamda transfer sirkülasyonu 105 olarak kayıtlara geçti.

Transferini gerçekleştirdiği futbolculara 67.5 milyon euro (640 milyon TL) harcarken, aynı süreç içerisinde Galatasaray (41.9) ve Beşiktaş (28.4) toplamda 70.3 milyon euro harcadı.