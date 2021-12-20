Ali Koç döneminde Fenerbahçe'de kara tablo: 2 derbi galibiyeti, 61 transfer, yüzde 50'nin altında galibiyet yüzdesi

Ali Koç'un başkanlığı üstlendiği ilk 3 sezonda beklentilerin uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli futbol takımı, 2021-2022'de de istediği performansı sergileyemiyor.

Sarı Laciverliler bu sene hem 17. haftadan lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalırken Avrupa Ligi'ne de gruplarda veda etti.

NTV Spor'un haberine göre futbolda son 4 sezonda yapılan transferlere rağmen hiçbir başarının gelmemesi, eleştiri oklarının Başkan Koç'a yönelmesine neden oluyor. Bu sezon özellikle iç sahada yaşanılan puan kayıplarının ardından sarı-lacivertli taraftarların Ali Koç'un aleyhine yaptığı tezahüratlar dikkati çekiyor. Son oynanan Beşiktaş derbisinde alınan beraberliğin ardından Kadıköy'ü dolduran on binlerce taraftar, Başkan Koç'u istifaya davet etti.

Derbilerde sadece 2 galibiyet

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde futbolda derbi kazanmakta zorlanıyor.



Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertli takım, Ali Koç'un başkanlığında derbi maçlarda taraftarını mutlu edemiyor.



Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 4 sezonda 14 derbiye çıktı. Sarı-lacivertli ekip, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022'de Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 14 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alarak kötü bir grafik çizdi. Bu maçların 8'inde rakipleriyle berabere kalan Fenerbahçe, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.



Derbilerde söz konusu 2 galibiyetin ilkini 2019-2020'de iç sahada Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, diğerini ise bu sezon deplasmanda Galatasaray önünde elde etti.

Fenerbahçe'nin iç sahada Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı uzun süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serileri de Ali Koç döneminde son buldu.

160 maçta 76 galibiyet Fenerbahçe Futbol Takımı, Ali Koç'un başkanlığında oynadığı resmi maçlarda yüzde 47,5 galibiyet oranı yakaladı.



Sarı-Lacivertliler, bu süreçte Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 160 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 76 galibiyet, 39 beraberlik ve 45 mağlubiyet yaşadı.



Dört kez teknik direktör değişikliği yaptı

Ali Koç, başkanlığı döneminde 4 kez teknik direktör değişikliğine gitti

Sarı-lacivertli takımda Ali Koç'un başkanlığındaki ilk 3 sezonda Phillip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevini üstlendi.



Bu çalıştırıcılarla şampiyonluk ve kupa sevinci yaşayamayan sarı-lacivertli takım, sezon başında teknik direktörlük görevine ikinci kez Vitor Pereira'yı getirdi.



Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalınması ve Avrupa Ligi'ne veda edilmesi, Pereira'nın da geleceğinin tartışılmasına yol açtı. Fenerbahçe'nin kötü gidişine son verememesi halinde, oynattığı futbolla beklentilerin altında kalan Portekizli teknik adamla da yollarını ayırması bekleniyor.