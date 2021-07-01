Ali Koç döneminde 10. kez stoper alındı; Fenerbahçe'nin yeni sezonda Szalai-Caulker tandemini kullanması bekleniyor

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında 10. kez stoper transferi yaparak kadrosuna Steven Caulker'ı kattı.

29 yaşındaki İngiliz savunmacı, Alanyaspor formasıyla ligin en fazla hava topu kazanan ve en çok gole katkı yapan isim olmuştu.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda savunma ikilisinin Szalai ile Caulker'dan oluşmasına kesin gözle bakılıyor.

Serdar Aziz ise rotasyonda olacak. Forma rekabetine hazır olan tecrübeli stoper, geçen sezon Tisserand'dan görevi alıp ilk 11'e girmişti.