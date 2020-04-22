Ali Koç danışma kurulları oluşturuyor, Emre Belözoğlu da görev alacak

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, yönetim içerisinde yeni bir organizasyona imza atacak, başta futbol olmak üzere danışma kurulları oluşturulacak.

Ali Koç, seçim sürecinden önceki son görev yılına girerken işleri düzeltmeye çalışıyor. Geride kalan iki yılın tecrübesiyle de yapılacak değişimler sportif ve idari olarak ikiye ayrılıyor.

Milliyet'in haberine göre; Ali Koç öncelikle işe futbol takımı ile başladı. Sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu’nun da yer alacağı bir danışma kurulu kurulacak.

Bu durum, Koç’un önceki iki sezonda futbol ile alakalı danıştığı kişileri değiştirmesi anlamına geliyor. Son kararı verecek başkan olsa da, bu kuruldaki isimlerin görüşleri alınacak.

Daha önceki dönemde başkan Koç, başkanvekili Semih Özsoy ve eski sportif direktör Comolli ile futbol takımını idare ediyordu. Bunun yanı sıra yönetimde tüm yöneticilerin görüşlerini alıyor ardından karar veriyordu. Artık bu durum değişecek.

Basketbolda da değişim olacak

Diğer bir değişim ise yönetim kurulunda yaşanacak. Başkan Koç’a ilk günden bu yana yönetim kurulunun daha güçlü olması gerektiği yönünde eleştiriler yapılıyordu. Başkan ise bu eleştirileri, “Eski yönetici tipi artık olmayacak” diyerek bu talebe karşı çıkıyordu.

Gelinen noktada yönetimde isimler değişmese de, görevlerde değişiklik şimdiden yaşanmaya başlandı. Başarısız olan isimlerden görevler alınıp daha başarılı isimlere veriliyor. Yakın zamanda basketbol şubesi başta olmak üzere birçok konuda ciddi bir değişimlerin söz konusu olacağı ifade edildi.