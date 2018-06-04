Ali Koç: Aziz Yıldırım efsane başkanımızdır

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 16 Bin 092 oyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç seçildi.

Ali Koç seçim sonrası açıklamalarda bulundu.

"Aziz Yıldırım, efsane başkanımızdır"

Ali Koç, 20 yıllık başkanlık görevi biten Aziz Yıldırım'ı "efsane" başkan olarak gösterdi.

Kimseye kırgınlığının ve kızgınlığının olmadığını vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Keşke yaşanmasaydı ama artık ne yaşandıysa yaşandı. Bir sözüm de başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a. Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım. O olmasaydı bu stat olmazdı. Aziz Yıldırım olmasaydı Türkiye'de birçok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik. Yakında Türkiye'de müthiş basketbol salonları olacak. Aziz Yıldırım olmasaydı bu da olmazdı. Aziz Yıldırım olmasaydı amatör sporlar Türkiye'de bu kadar gelişemezdi. Başkanımız Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye kattıklarıyla fazlasıyla efsane başkan olmayı hak etmiştir. En büyük kahramanlığını 3 Temmuz'da gösterdi. Bizim en zayıf olduğumuz anda dimdik ayakta durdu. Hem o hem de camiamız bu işten çok darbe yedi. Maddi zararlar alınana kadar hepimiz 4 Temmuz'daymışız gibi dimdik duracağız. Fenerbahçe'yle kimse başa çıkamaz. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Bu işin en büyük mücadelecisi Aziz Yıldırım olacaktır. O bu mücadelenin liderliğini yapmaya devam edecektir. Hepimiz, o mücadelede çorbaya tuzumuzu atacağız. Allah korusun Yargıtay'dan hiç kabullenemeyeceğimiz bir karar çıkarsa o zaman siz taraftarlara yine ihtiyacımız olacak. Biz bir bütün aileyiz."