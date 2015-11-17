Ali Koç: Ali Babacan’a teşekkürler; bu yaştan sonra milli forma giydik

G20 zirvesindeki “Eşitsizliği gidermek için kapitalizmin ortadan kalkması gerek” sözleriyle gündeme oturan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Ali Babacan’a teşekkür ederek, “Bizlerin bu yaştan sonra milli formayı giymesine vesile oldu” dedi.

Dünyanın en önemli iş adamları G20 zirvesinde bir araya geldi. B20 Zirvesinde önemli açıklamalar yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, kapitalizmi bitirmeliyiz çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti. İş dünyasına yaptığı konuşmanın ardından Milli Gazete’den Tolga Saçıkaralı’nın sorularını yanıtlayan Koç, G20 Zirvesi’nde alınan kararların ne kadar icraata dökülebileceği sorusuna, “Burada çıkan kararların tamamen gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Fakat ne kadar çok adım atarsak kardır. Sonuçta dünyanın en büyük toplantılarından birini gerçekleştiriyoruz. İlerleyen günlerde hangi kararların uygulandığını hep birlikte göreceğiz. Ayrıca sizin aracılığınızla Sayın Ali Babacan’a teşekkür ediyorum. Bizlerin bu yaştan sonra milli formayı giymesine vesile oldu” diyerek zirvenin bir sonraki dönem başkanı Çin’e başarılar diledi.

Güler Sabancı: Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nı imzalamalıyız

20 Ticaret Görev Gücü ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nı Türkiye’nin Meclis açılır açılmaz imzalamasını beklediklerini belirtti. Sabancı, “Sayın Başbakan Yardımcımız Cevdet Yılmaz’da bu anlaşmanın imzalanmasının Meclis açıldıktan sonra ilk iş olacağını söyledi. Şu an G20’ye katılan 20 ülkeden 10 ülke bu anlaşmayı imzaladı. Diğer 10 ülkenin de yakında imzalamasını bekliyoruz” dedi.

Belek’te Business 20 toplantısına katılan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, G20 zirvesini gazetemize değerlendirdi. THY’nin, zirvenin sponsorlarından olduğunu hatırlatan Kotil, “G20 Antalya Zirvesi, hem Türkiye hem Ortadoğu hem de dünya açısından büyük önem arz ediyor. G20’nin Türkiye’ye çok şey katacağını düşünüyorum. Biz de bu oluşumda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buradaki görüşmelerde vizelerin kaldırılması da konuşuluyor. Bu şirket olarak bizim açımızdan da önemli bir adım olur. Daha fazla noktaya uçarak daha çok insana hizmet verebiliriz” dedi.