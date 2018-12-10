Ali Koç, Akhisarspor maçının faturasını kesti

- Kafile Manisa\'dan İstanbul\'a otobüsle gidecek

- Yarınki izin iptal

Onur ATIŞ / AKHİSAR (MANİSA) (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında deplasmanda Akhisarspor\'a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe\'de başkan Ali Koç faturayı kesti.

Karşılaşmanın bitiminin ardından sarı lacivertli futbolcuların soyunma odasına giden Koç, kafilenin Manisa\'dan İstanbul\'a direkt olarak otobüsle gideceğini bildirdi. Ali Koç ayrıca, futbol takımının yarınki iznini de iptal etti.

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