Ali Koç: "Gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyeceğiz"

\"Beklentilerimizin dışında bir başlangıç yaptık\"

\"Futbol takımımızın art arda elde ettiği talihsiz sonuçlar, beklentilerimizin dışında bir başlangıç yaşamamıza sebep oldu\"

\"Sizlere yaşattığımız üzüntü, mutsuzluk, hatta umutsuzluk duyguları sebebiyle derin bir mahcubiyet içinde olduğumuzu bilmenizi isterim\"

\"Bu durumun ana sebebi; hırs, inanç, mücadele ve ekip ruhunun hem saha içerisinde hem de saha dışındaki tüm aşamalarda eksik olmasıdır\"

\"Değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır\"

\"İki aydır yaşadığımız bu kabul edilemez başlangıç, tohumlarını attığımız köklü yapılanma ve vizyon değişiminin, çok daha sancılı ve zorlu geçmesine yol açmaktadır\"

İSTANBUL (DHA) - Ali Koç, \"Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız. İnanarak attığımız adımların ve yaptığımız hamlelerin karşılığını alamadığımızda, geri adım atmamak adına ısrarcı olmayacağımızı; gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim\" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün dergisinin aylık sayısında taraftarlarına seslendi.

Bu sezona tarifsiz bir kenetlenme ile başladıklarını söyleyen Koç, \"En önemli hedeflerimizden biri de bu yüksek motivasyonun beraberinde getirdiği heyecan ve enerji ile futbol takımımızın sezona iyi bir başlangıç yapmasıydı. Yapılanma sürecinin sancılı, engellerle dolu ve zorlu bir yolculuk olacağını elbette öngörüyorduk. Ancak futbol takımımızın art arda elde ettiği talihsiz sonuçlar, ne yazık ki beklentilerimizin dışında bir başlangıç yaşamamıza sebep oldu. Bu noktada, sizlere yaşattığımız üzüntü, mutsuzluk, hatta umutsuzluk duyguları sebebiyle derin bir mahcubiyet içinde olduğumuzu bilmenizi isterim\" dedi.

\"GEREKTİĞİNDE KİMSEYLE YOLLARI AYIRMAK KONUSUNDA TEREDDÜT ETMEYECEĞİMİZİ HERKESİN BİLMESİNİ İSTERİM\"

Futbol takımındaki beklenmeyen performansın, futbol şubesindeki mevcut kriz ortamına sebebiyet verdiğini belirten Koç, \"Bana göre bu durumun ana sebebi, hırs, inanç, mücadele ve ekip ruhunun hem saha içerisinde hem de saha dışındaki tüm aşamalarda eksik olmasıdır. Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız. İnanarak attığımız adımların ve yaptığımız hamlelerin karşılığını alamadığımızda, geri adım atmamak adına ısrarcı olmayacağımızı; her ne konuda olursa olsun, Fenerbahçe için doğru olduğunu düşündüğümüz kararı, olması gereken yerde ve zamanda alacağımızı, gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim\" ifadelerini kullandı.

\"İKİ AYDIR YAŞADIĞIMIZ BU KABUL EDİLEMEZ BAŞLANGIÇ, TOHUMLARINI ATTIĞIMIZ KÖKLÜ YAPILANMA VE VİZYON DEĞİŞİMİNİN, ÇOK DAHA SANCILI VE ZORLU GEÇMESİNE YOL AÇMAKTADIR\"

İki aylık sürecin, yapılanma sürecinin zorlu geçmesine sebep olduğunu aktaran Ali Koç, şöyle konuştu: \"Bununla beraber, sportif anlamda iki aydır yaşadığımız bu kabul edilemez başlangıç, tohumlarını attığımız köklü yapılanma ve vizyon değişiminin, çok daha sancılı ve zorlu geçmesine yol açmaktadır. Ancak yaşanan her türlü olumsuzluğa, Fenerbahçemizin başarısızlığı için ellerini ovuşturarak pusuda bekleyen belli kesimler ve onların lobilerine rağmen doğru bildiğimiz yolda ilerlemek için sabırla, inançla ve var gücümüzle çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Daha önce de dile getirdiğim gibi, bizim asıl hedefimiz günü kurtarmak değil, soğukkanlı, planlı ve kararlı adımlarla \'geleceğin Fenerbahçe\'sini\' oluşturmaktır. Bu doğrultuda, kısa vadede yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle uzun vadeli hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz.\"

Ali Koç son olarak, Fenerbahçe taraftarını perşembe günü Spartak Trnava ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ve pazar günü Medipol Başakşehir ile oynanacak Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında Ülker Stadyumu\'na çağırarak kenetlenmeye devam etmelerini istedi.