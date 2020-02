Ali Koç: "Eski mutlu günlerinize ve övünmeye hazır olun"

\"Bu yolda tuzaklar da oldu\"

\"Mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun\"

\"Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım\"

\"Bu işin en büyük savaşçısı, en büyük mücadelecisi Aziz Yıldırım olacaktır\"

Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nda başkanlığa Ali Koç seçildi.

Ülker Stadyumu\'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92\'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Koç, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük\'ün resmi sonuçları açıklamasının ardından kürsüye çıkarak sarı lacivertli kongre üyelerine seslendi.

Seçimli Genel Kurul\'un tüm camiaya hayırlı olmasını dileyen Ali Koç, \"Nereden başlayacağımı, ne söyleyeceğimi hiç bilmiyorum hiç planlamadım. Ben dereyi görmeden paçaları sıvayan bir insan değilim. Hatta arkadaşlarla yemeğe gidelim istedim yer bulamadık. Ama ben size teşekkür ederim. Ben sizi tebrik ederim. Tebrik edecek o kadar çok kişi, kurum, insan var ki. Çocuğundan dedesine, anneannesine kadar. Ben sadece bu başarının vitriniyim. Hep inandım, kim kazanırsa büyük farkla kazanacak dedim. Siz bana ve ekibime öyle şeyler yaşattınız ki, çok emindik kendimizden ama bir şeyi yanlış mı görüyoruz, biz hiç kongre yapmadık, kongreler farklıdır, yanlış mı görüyoruz dedik. Bu güven, az insana nasip olacak bir şey. Ve tekrar söylüyorum; bu yolda kimseye biat etmedik. Kimseden menfaat beklemedik. Aynaya baktığımızda kendimizi sorgulayacağımız harekete, ilkişkiye girmedik. Bu kadar organik olabilirdi bu kampanya, bu sizin sayenizde oldu. Bana, kongreler başkadır, sokak başkadır dediler. Olur mu öyle şey, kongre taraftardır dedim. Belki de bazı kongre üyelerimizi üzmek pahasına dedim ki, herkes yolcu, taraftar hancıdır. Ben de bir taraftarım dedim. Bugün, çok duygu yüklüyüm, ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkürlere başlasam, sahura kadar burada kalırız. Bu sizin eseriniz, sizin başarınız. Siz bana inandınız, ben size inandım. Bir kez sizleri utandıracak bir şey yapmamak için ben ve arkadaşlarım bu yolda saygıda, sevgide kusur etmemek için, camiaya layık olabilmek için çok titiz davrandık. Bir ekibimiz vardı, küçük bir ekip. Yaşadıklarımıza baktığınızda bu kadar insanla mı yaptınız dersiniz, ama hayır. Sizlerle yaptık, milyonlarla yaptık. Biz sadece aracı olduk sizlere\" dedi.

\"BU YOLDA TUZAKLAR DA OLDU\"

Daha sonra ekibini sahneye davet eden Koç, \"İki kişi ile başladık, biri Burhan Karaçam, \'Sonuna kadar varım\' dedi. Ancak onu hiç görmediniz, onun ofisinde toplanıyorduk, nasıl yaparız diyorduk. Finansal çalışmalar yaptık. Bunları çalıştık. Sonra Semih Özsoy. Onunla yönetim kurulundaydık. Çok haşır neşir değildik. Ta ki 3 Temmuz\'u yaşayana kadar. Orada farklı bir dostluğumuz oldu. Ancak bu süreçte minimum hata yaptıysak, onun sayesindedir. Onun zekası, minimum hata yapmamıza neden oldu. Bu yolda tuzaklar da oldu, üye bilgileri getirenler de oldu. Aba altından sopa göstermek için iyilik yapanlar oldu. Hem Burhan abiye, hem de her adımımda yanımda olan Semih Özsoy\'a teşekkür etmek istiyorum\" ifadelerini kullandı.

\"MUTLU OLMAYA, GURUR DUYMAYA, ÖVÜNMEYE HAZIR OLUN\"

\"Keşke bu kutlamalar şampiyonluk kutlaması olsaydı\" diyen Koç, sözlerine şöyle devam etti: \"Sizin ümidiniz, umudunuz olmaktan iftihar ediyorum. Çıktığımız bu dikenli yolda her anlamda bizi sahiplenenler ve bize yoldaş olanlardan Allah razı olsun. Çok şeyle mücadele ettik, bilmediğiniz o kadar çok şey var ki. Kuyruğu dik tutmak sizin sayenizde oldu. Burada keşke şampiyonluk kutluyor olsaydık, keşke dışarıdan gelen sesler şampiyonluk kutlamasının sesleri olsaydı. Ama inşallah o günler de gelecek. İnşallah hep beraber göreceğiz. Çok duygu doluyum. Burada en büyük teşekkür de aileme. Belki onlar mutfakta değildiler ama benim bangır bangır yola çıkmama, dönüşü olmayan yola çıkmama, her türlü riske, her türlü iftiraya göğüs germemde yardımcı oldular. Bugün kaybetsen de üzülme, Allah en hayırlısını verir dediler. Allah doğrunun yanında oldu. İyilik kazanacak dedik, iyilik kazandı. Burada hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Siz de milyonların vitrisiniz, ben sonucuyum. Hep beraber başardık ama esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zor bir yolculuğa çıkıyoruz. Hep beraber çıkıyoruz. Biliyorum beklentiniz çok yüksek. Ama nasıl yanımızda durdunuz ve bizi hep inandırdınız, bundan sonra da Fenerbahçemiz için ancak hep beraber başarabiliriz. Elimizde sihirli bir değnek yok. Ben ve arkadaşlarım hayallerinizi ve hayallerimizi gerçekleştirecek iklimi size sunacağız ve hep beraber bu hayalleri gerçekleştireceğiz. Güzel günlerimize dönmeye hazır olun, mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun. Allah hepinizden razı olsun.

\"SAYIN AZİZ YILDIRIM OLMASAYDI BEN BURADA OLMAZDIM\"

Yönetim kurulunu sahneye davet eden Ali Koç, \"Her şey geride kaldı. Affedilmeyecek hiçbir şey yoktur. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Fenerbahçe\'yi layık olduğu yere hep beraber getireceğiz. Bu süreç bitti. Kırgınlık yok. Kızgınlık yok. Hele kin, nefret kesinlikle yok. Ne yaşandıysa yaşandı, keşke yaşanmasaydı. Bir sözüm de başkanımız Sayın Aziz Yıldırım\'a. Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım. Aziz Yıldırım olmasaydı Semih burada olmazdı, bu stat olmazdı. Türkiye\'deki pek çok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik. Göreceksiniz, yakın zamanda Türkyie\'de müthiş basketbol salonları olacak. O olmasaydı, bizim salonumuz da olmazdı. Başkanımız Aziz Yıldırım olmasaydı, amatör sporlar bu kadar gelişmezdi. Basketbolda, voleybolda, kürekte, atletizmde her şey kalkındı. Bunları unutmayın. Hayatta herkesin artıları ve eksileri vardır. Bu bilançonun sonunda da tek bir netice vardır. Başkanımız Fenerbahçe\'ye kattığı her şeyle, efsane başkan olmayı fazlasıyla hak etmiştir\" diye konuştu.

\"BU İŞİN EN BÜYÜK SAVAŞÇISI, EN BÜYÜK MÜCADELECİSİ AZİZ YILDIRIM OLACAKTIR\"

Aziz Yıldırım\'ın en büyük kahramanlığını 3 Temmuz\'da gösterdiğini söyleyen Ali Koç, \"Çünkü kendisi direkt hedef alınmıştır. 12 Mayıs\'ta burada neler yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. Resmen taraftarımıza tuzak kuruldu. O günleri yaşadık. Ama en rüzgarın, akıntının, bütün bize karşı olan güçlerin en güçlü olduğu anda, bizim en zayıf olduğumuz anda dimdik ayakta durduk. Hem O, hem camiamız bu işten çok darbe yedik. Maddi manevi. Esas bunun etkilerini 5-6 sene önce göreceğiz demiştim. Her şeyi göğüsleyebilirdik, ama sonra yorulduk. Ancak yorulmaya hakkımız yok. Hakkımız bize verilene kadar, hak ettiğimiz maddi zararlar tazmin edilene kadar hepimiz dimdik duracağız sanki 4 Temmuz\'daymışız gibi. Bu süreçte bu işin en büyük savaşçısı, en büyük mücadelecisi Aziz Yıldırım olacaktır. O, bu mücadelenin liderliğini yapmaya devam edecektir. Ama hepimiz o mücadelede de olacağız. Şu an belki size çok fazla ihtiyaç yok. Bu hukuk ortamında gidecek ama Allah korusun yargıdan hiç hak etmediğimiz, hiç kabul edemeyeceğimiz bir karar çıkarsa, o zaman yine size ihtiyaç olacak. Biz bütün bir aileyiz. O\'nun (Atatürk) yolunda yürümeye devam edeceğiz. O\'nun yolu, bizim ışığımız olacak. Şuraya taktığım rozet, pek çok kişiye dağıttığım rozet. Atamız belki Fenerbahçeli. Ama onun kimi tuttuğu önemli değil, kimin onun yolunda yürüdüğü önemli. Hepinizin önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Bize bu rüyayı yaşattığınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır. İnşallah biz de sizin hayallerinizi gerçeğe dönüştürürüz. Ben sizin sesiniz, sizin gözünüz, kulağınız olmaya, sizi temsil etmeye devam edeceğim. Ama hiçbir tereddütünüz olmasın. Her şeyi yapacağız. Bu güveniniz her daim emniyette olacaktır\" dedi.

Son olarak Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük\'e övgülerde bulunan Koç, \"Bugün burası adil ortamda olduysa, Vefa Küçük\'ün sayesinde olmuştur\" şeklinde konuştu.

